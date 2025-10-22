USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Симонян получил позитив от Гафаровой

15:26 1033

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян положительно оценил состоявшуюся накануне в Женеве встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, пишут армянские СМИ.

Спикер армянского парламента отметил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости сближения обществ, жизни в мире и шагов навстречу друг другу.

«Хочу отметить, что мой коллега (Сахиба Гафарова) разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и теплой», - добавил Симонян.

По его словам, стороны также выразили общее мнение о важности скорейшей реализации соответствующих шагов по нормализации отношений.

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5162
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1050
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
15:28 5758
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1482
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
12:30 3959
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
16:22 6600
Киев пережил мощную атаку дронов
14:58 3270
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 876
Америка признала сложности с ХАМАС
16:56 1494
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
17:00 7833

