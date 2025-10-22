Симонян получил позитив от Гафаровой

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян положительно оценил состоявшуюся накануне в Женеве встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, пишут армянские СМИ.

Спикер армянского парламента отметил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости сближения обществ, жизни в мире и шагов навстречу друг другу.

«Хочу отметить, что мой коллега (Сахиба Гафарова) разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и теплой», - добавил Симонян.

По его словам, стороны также выразили общее мнение о важности скорейшей реализации соответствующих шагов по нормализации отношений.