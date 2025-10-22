Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным

USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Инара Рафикгызы
15:35 1482

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу одного из обвиняемых по «делу НПО» — председателя Центра экономических исследований, экономиста Галиба Байрамова (Тогрула), брата экономиста Губада Ибадоглу.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Эльдара Исмайлова. Государственный обвинитель огласил заключение. Байрамову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Г.Байрамов не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Следующее заседание назначено на 5 ноября.

Отмечается, что в ходе следствия в отношении Байрамова была избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Напомним, в Азербайджане возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью ряда неправительственных организаций (НПО), расследование ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. В рамках этого дела изучается деятельность ряда НПО, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Некоторые из их представителей в настоящее время находятся под арестом.

Им предъявлены обвинения по статьям 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 193-1.3.2 (повторная легализация имущества, приобретенного преступным путем, с использованием служебного положения и в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Эти статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

ЭТО ВАЖНО

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5164
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1051
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5760
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1483
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3959
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6602
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3273
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 876
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1494
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7835
