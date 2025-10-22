Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу одного из обвиняемых по «делу НПО» — председателя Центра экономических исследований, экономиста Галиба Байрамова (Тогрула), брата экономиста Губада Ибадоглу.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Эльдара Исмайлова. Государственный обвинитель огласил заключение. Байрамову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Г.Байрамов не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Следующее заседание назначено на 5 ноября.

Отмечается, что в ходе следствия в отношении Байрамова была избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Напомним, в Азербайджане возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью ряда неправительственных организаций (НПО), расследование ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. В рамках этого дела изучается деятельность ряда НПО, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Некоторые из их представителей в настоящее время находятся под арестом.

Им предъявлены обвинения по статьям 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 193-1.3.2 (повторная легализация имущества, приобретенного преступным путем, с использованием служебного положения и в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Эти статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.