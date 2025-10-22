Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

В России проведена тренировка стратегических ядерных сил: привлечены их наземная, морская и авиационная составляющая, сообщил Кремль.

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле заявили, что «тренировка показала уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками».

«Ярс» (или РС-24) — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Р-29РМУ2 «Синева» — российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета третьего поколения. Такие ракеты размещаются на стратегических атомных подлодках.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км. Ту-95МС запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95.