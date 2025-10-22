USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Псаки попало из-за слов о жене Вэнса

15:47 1167

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал бывшего пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки «тупицей» за ее высказывания о браке вице-президента Джей Ди Вэнса, передает ТАСС.

Джен Псаки, которая в том числе была пресс-секретарем при 46-м президенте США Джо Байдене в 2021-2022 годах и помощником 44-го президента Барака Обамы по коммуникациям в 2015-2017 годах, ведет собственное шоу на телеканале MSNBC.

21 октября она участвовала в записи подкаста и выступила с утверждением, что «Вэнс очень хочет стать президентом США». При этом, по ее словам, действующий вице-президент «страшнее», чем глава США Дональд Трамп в политическом плане.

Псаки заявила, что «ее всегда интересовало, что происходит в голове у жены [Вэнса]» и посоветовала той «четыре раза моргнуть», а затем прийти в студию, «где ее спасут».

Представитель Белого дома и помощник президента Дональда Трампа Стивен Чун резко отреагировал на отрывок интервью Псаки в X.

«Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и вынуждена компенсировать недостаток таланта, говоря неправду», - написал Чун. 

Также он использовал выражение, которое любила употреблять Псаки, когда была пресс-секретарем. «Вернись к этому вопросу позже», - добавил он.

В последнее время представители администрации Трампа позволяют себе жесткие высказывания в адрес журналистов. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопрос журналиста портала HuffPost о том, кто выбирал Будапешт как вероятное место проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказала «твоя мама».

Позднее так же на другой вопрос журналиста того же портала ответил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5166
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1053
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5762
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1485
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3960
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6604
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3274
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 878
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1496
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7842

