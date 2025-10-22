USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Передается ли туберкулез с грудным молоком?

15:52

В случае заражения туберкулезом во время беременности при своевременном лечении серьезной угрозы здоровью ребенка нет, заявила во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

По ее словам, при задержке лечения организм матери ослабевает, развитие плода может задерживаться из-за кислородной недостаточности и гипотрофии, также увеличивается риск преждевременных родов или рождения ребенка с низкой массой тела: «В этом случае самое главное, чтобы лечение проводилось под наблюдением специалиста и безопасными препаратами, поскольку некоторые препараты не применяются во время беременности, а другие назначаются под особым контролем».

Директор НИИ легочных заболеваний отметила, что при своевременном лечении матери, даже при заразной форме туберкулеза, ребенок может быть защищен от заражения изоляцией и профилактическим лечением: «В этом случае очень важны соответствующее наблюдение за ребенком и противотуберкулезная вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette–Guérin; BCG). Вакцинация обычно проводится через несколько недель после рождения, по назначению врача.

Следует отметить, что туберкулез не передается через грудное молоко. Однако, если у матери открытая (заразная) форма туберкулеза, она может заразить ребенка воздушно-капельным путем и через кашель. В этом случае матери следует использовать маску во время грудного вскармливания. Перед кормлением грудью необходимо соблюдать чистоту рук. В некоторых случаях врачи могут рекомендовать временное искусственное вскармливание — это зависит от состояния матери».

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5166
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1053
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5763
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1486
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3961
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6606
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3274
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 878
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1496
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7845

