Передается ли туберкулез с грудным молоком?

В случае заражения туберкулезом во время беременности при своевременном лечении серьезной угрозы здоровью ребенка нет, заявила во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

По ее словам, при задержке лечения организм матери ослабевает, развитие плода может задерживаться из-за кислородной недостаточности и гипотрофии, также увеличивается риск преждевременных родов или рождения ребенка с низкой массой тела: «В этом случае самое главное, чтобы лечение проводилось под наблюдением специалиста и безопасными препаратами, поскольку некоторые препараты не применяются во время беременности, а другие назначаются под особым контролем».

Директор НИИ легочных заболеваний отметила, что при своевременном лечении матери, даже при заразной форме туберкулеза, ребенок может быть защищен от заражения изоляцией и профилактическим лечением: «В этом случае очень важны соответствующее наблюдение за ребенком и противотуберкулезная вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette–Guérin; BCG). Вакцинация обычно проводится через несколько недель после рождения, по назначению врача.

Следует отметить, что туберкулез не передается через грудное молоко. Однако, если у матери открытая (заразная) форма туберкулеза, она может заразить ребенка воздушно-капельным путем и через кашель. В этом случае матери следует использовать маску во время грудного вскармливания. Перед кормлением грудью необходимо соблюдать чистоту рук. В некоторых случаях врачи могут рекомендовать временное искусственное вскармливание — это зависит от состояния матери».