Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Трамп включил ЦРУ против Мадуро

Президент США Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) на проведение «агрессивных действий» против властей Венесуэлы в контексте борьбы с наркотрафиком, однако прямого указания на свержение президента страны Николаса Мадуро не давал. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание со ссылкой на двух информированных собеседников, знакомых с содержанием подписанного Трампом секретного указа, сообщает, что документ фактически санкционирует «агрессивные действия со стороны агентства по отношению к правительству Венесуэлы и связанным с ним наркоторговцам». В то же время, как уточняет издание, в тексте напрямую не содержится распоряжения «свергать Мадуро», однако ЦРУ предоставляются полномочия, реализация которых может привести к такому исходу. По информации WP, разведывательное управление уже направило в регион дополнительных сотрудников для сбора агентурной информации.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что администрация США разрешила ЦРУ проведение тайных операций на территории Венесуэлы. Это решение стало очередным шагом в рамках кампании давления на Каракас, конечной целью которой, по данным издания, является отстранение от власти Мадуро. Отмечается, что распоряжение было отдано на фоне проработки Пентагоном возможных сценариев, включая нанесение ударов по целям на территории южноамериканской республики. На прошлой неделе Трамп отказался прямо ответить на вопрос о том, санкционировал ли он попытку физического устранения венесуэльского лидера.

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что страна сталкивается с беспрецедентной за последние сто лет угрозой вторжения со стороны США. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет власти Боливарианской Республики в бездействии в борьбе с наркотрафиком. ВМС США ранее уничтожили в международных водах Карибского моря несколько скоростных катеров, на борту которых, по утверждению американской стороны, находились перевозчики наркотиков, следовавшие из Венесуэлы.

Согласно сведениям The New York Times, 7 октября Трамп распорядился прекратить все попытки дипломатического урегулирования с правительством Мадуро. Американские СМИ не исключают, что в ближайшие недели США могут приступить к нанесению ударов по инфраструктуре наркокартелей на территории Венесуэлы.

