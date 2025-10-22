Туберкулеза не нужно бояться, он лечится

По ее словам, туберкулез передается воздушно-капельным путем, то есть через микобактерию туберкулеза, которые попадают в воздух при кашле, разговоре и чихании больного: «Однако это не означает, что каждый контактирующий человек заразится. При этом риск заражения выше у людей, проживающих в одном доме или находящихся в тесном контакте в течение длительного времени, у людей с ослабленной иммунной системой (дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями), а также у людей, живущих в закрытых, душных и плохо освещенных помещениях».

И.Ахундова отметила, что при контакте с больным рекомендуется соблюдать некоторые меры профилактики: «Помещение, где находится больной, должно проветриваться несколько раз за день. Рекомендуется использовать маску при кашле и соблюдать дистанцию 1–2 метра при общении. Следует отметить, что прямые солнечные лучи убивают микобактерии туберкулеза. Поэтому очень важно, чтобы помещение было светлым и чистым. В то же время больному следует соблюдать респираторную гигиену (прикрывать рот при кашле, использовать салфетку), а затем мыть руки.

Важно знать, что больной туберкулезом, получающий правильное лечение, перестает быть заразным уже через несколько недель. Однако лицам, контактировавшим с больным, следует ежегодно проходить флюорографию и пробу Манту/Диаскин-тест».

Директор НИИ легочных заболеваний отметила, что туберкулез является излечимым заболеванием: «Избегать пациента и изолировать его является неверным решением. Главная цель — это продолжить лечение и защитить как самого пациента, так и окружающих».