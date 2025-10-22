USD 1.7000
Туберкулеза не нужно бояться, он лечится

заявили в Минздраве
16:10

Туберкулез по-прежнему остается одним из заболеваний, вызывающих страх и заблуждения в обществе, сказала директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

По ее словам, туберкулез передается воздушно-капельным путем, то есть через микобактерию туберкулеза, которые попадают в воздух при кашле, разговоре и чихании больного: «Однако это не означает, что каждый контактирующий человек заразится. При этом риск заражения выше у людей, проживающих в одном доме или находящихся в тесном контакте в течение длительного времени, у людей с ослабленной иммунной системой (дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями), а также у людей, живущих в закрытых, душных и плохо освещенных помещениях».

И.Ахундова отметила, что при контакте с больным рекомендуется соблюдать некоторые меры профилактики: «Помещение, где находится больной, должно проветриваться несколько раз за день. Рекомендуется использовать маску при кашле и соблюдать дистанцию 1–2 метра при общении. Следует отметить, что прямые солнечные лучи убивают микобактерии туберкулеза. Поэтому очень важно, чтобы помещение было светлым и чистым. В то же время больному следует соблюдать респираторную гигиену (прикрывать рот при кашле, использовать салфетку), а затем мыть руки.

Важно знать, что больной туберкулезом, получающий правильное лечение, перестает быть заразным уже через несколько недель. Однако лицам, контактировавшим с больным, следует ежегодно проходить флюорографию и пробу Манту/Диаскин-тест».

Директор НИИ легочных заболеваний отметила, что туберкулез является излечимым заболеванием: «Избегать пациента и изолировать его является неверным решением. Главная цель — это продолжить лечение и защитить как самого пациента, так и окружающих».

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5177
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1056
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5768
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1489
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3961
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6615
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3276
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 878
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1501
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7856

