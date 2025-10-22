Европа ударит по танкерам и друзьям Кремля

По данным агентства, в новый пакет ограничительных мер войдут торговые санкции в отношении компаний из Китая и Индии, а также запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, в частности, товаров, которые могут быть использованы в военной промышленности. Общий объем таких поставок оценивается более чем в €40 млрд. Ограничения, как уточняется, затронут среди прочего поставки минерального сырья, керамики и каучука. Кроме того, ЕС намерен внести в санкционный список более 100 танкеров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 октября заявил, что Братислава готова поддержать принятие 19-го пакета санкций при условии, что позиции словацкой стороны будут учтены в итоговом документе саммита. Словакия оставалась последним из государств — членов ЕС, не согласовавших свою позицию по новому пакету рестрикций.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что в 19-й пакет санкций будут включены четыре компании из Китая, связанные с переработкой и операциями с нефтью. Источник утверждает, что под рестрикции попадут два китайских НПЗ, одна торговая компания и еще одна фирма. Все они, по мнению Брюсселя, причастны к операциям с российской нефтью.