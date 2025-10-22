Спецслужбы Украины показали свои новые дроны

Служба безопасности Украины продемонстрировала корреспондентам Reuters новую модификацию своих безэкипажных катеров (дроны для водной среды), которые она называет Sea Baby.
Утверждается, что эта модель аквадронов способна преодолевать расстояние до 1500 км и нести полезную нагрузку до 2000 кг, что примерно вдвое выше прежних лимитов.
По данным СБУ, разные модели Sea Baby за время полномасштабной войны атаковали 11 российских боевых кораблей, а также участвовали в атаках на Крымский мост.
Reuters отмечает, что в качестве условия допуска на полигон СБУ изучила все отснятые материалы до публикации и три снимка крупным планом попросила удалить.