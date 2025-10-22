Спецслужбы Украины показали свои новые дроны

Служба безопасности Украины продемонстрировала корреспондентам Reuters новую модификацию своих безэкипажных катеров (дроны для водной среды), которые она называет Sea Baby .

Утверждается, что эта модель аквадронов способна преодолевать расстояние до 1500 км и нести полезную нагрузку до 2000 кг, что примерно вдвое выше прежних лимитов.

По данным СБУ, разные модели Sea Baby за время полномасштабной войны атаковали 11 российских боевых кораблей, а также участвовали в атаках на Крымский мост.