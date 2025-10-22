USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Спецслужбы Украины показали свои новые дроны

Служба безопасности Украины продемонстрировала корреспондентам Reuters новую модификацию своих безэкипажных катеров (дроны для водной среды), которые она называет Sea Baby.

Два солдата с лицами под масками, в бронежилетах, касках и с винтовками стоят на берегу перед двумя безэкипажными катерами

Утверждается, что эта модель аквадронов способна преодолевать расстояние до 1500 км и нести полезную нагрузку до 2000 кг, что примерно вдвое выше прежних лимитов.

По данным СБУ, разные модели Sea Baby за время полномасштабной войны атаковали 11 российских боевых кораблей, а также участвовали в атаках на Крымский мост.

Всего было показано два аппарата, которые вооружены ракетной установкой и пушкой. СБУ тщательно контролировала доступ к ним, где именно их показали, не раскрывается

Reuters отмечает, что в качестве условия допуска на полигон СБУ изучила все отснятые материалы до публикации и три снимка крупным планом попросила удалить.

Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 5183
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
15:42 1059
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 5774
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 1492
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты»
Али Асадов: «Мир с Арменией почти готов. Остались последние моменты» обновлено 12:30
12:30 3964
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор
15:05 673
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» фото; обновлено 16:22
16:22 6624
Киев пережил мощную атаку дронов
Киев пережил мощную атаку дронов фото; видео; обновлено 14:58
14:58 3278
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане
14:53 879
Америка признала сложности с ХАМАС
Америка признала сложности с ХАМАС видео; обновлено 16:56
16:56 1503
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 7865

Подписаться