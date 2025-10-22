Итоги регионального семинара по «Зеленому образованию»

В Баку завершил свою работу первый региональный семинар на тему «Зеленое образование», организованный совместно Министерством науки и образования и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Во второй день семинара была организована интерактивная панельная дискуссия на тему «Формирование образовательной политики» с участием международных экспертов. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями об основных этапах формирования глобальной образовательной политики, создании устойчивой системы образования, соответствующей национальным условиям, а также по таким актуальным вопросам, как изменение климата и «зеленое образование». В панельной дискуссии, модератором которой выступил руководитель сектора образования ИСЕСКО Хaдди Джату Сей, приняли участие директор по глобальному климатическому образованию Кембриджского университета Кристин Озден, главный директор по образованию Международного бакалавриата (IB), доктор Шехзад Джива, председатель Исполнительного комитета 3-й Конференции министров образования ИСЕСКО 2024 года Ахмед Албаниан и руководитель совместной программы двойного диплома Азербайджанского государственного педагогического университета с Университетом Джорджа Вашингтона Тофик Ахмедов.