Итоги регионального семинара по «Зеленому образованию»

В Баку завершил свою работу первый региональный семинар на тему «Зеленое образование», организованный совместно Министерством науки и образования и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.
Во второй день семинара была организована интерактивная панельная дискуссия на тему «Формирование образовательной политики» с участием международных экспертов. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями об основных этапах формирования глобальной образовательной политики, создании устойчивой системы образования, соответствующей национальным условиям, а также по таким актуальным вопросам, как изменение климата и «зеленое образование».
В панельной дискуссии, модератором которой выступил руководитель сектора образования ИСЕСКО Хaдди Джату Сей, приняли участие директор по глобальному климатическому образованию Кембриджского университета Кристин Озден, главный директор по образованию Международного бакалавриата (IB), доктор Шехзад Джива, председатель Исполнительного комитета 3-й Конференции министров образования ИСЕСКО 2024 года Ахмед Албаниан и руководитель совместной программы двойного диплома Азербайджанского государственного педагогического университета с Университетом Джорджа Вашингтона Тофик Ахмедов.
Эксперты подчеркнули важность реализации инициатив по повышению уровня экологического образования и «зеленого образования» на основе системных и партнерских принципов, а также отметили важность разработки единого подхода как на национальном, так и на международном уровне.
По итогам двухдневного регионального семинара, проведенного тренерами Кембриджского университета и Организации международного бакалавриата (IB), были определены дальнейшие шаги стран-участниц по развитию «зеленого образования» и подготовлены рекомендации в этом направлении.
«Отметим, что основной целью семинара, в котором приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, было содействие трансформации систем образования для климатически устойчивого будущего, системное расширение содержания в национальных учебных программах, связанного с климатом и устойчивым развитием, а также обсуждение внедрения модели «зеленой школы», - отметили в ведомстве.