USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Итоги регионального семинара по «Зеленому образованию»

фото
17:07 311

В Баку завершил свою работу первый региональный семинар на тему «Зеленое образование», организованный совместно Министерством науки и образования и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.  

Во второй день семинара была организована интерактивная панельная дискуссия на тему «Формирование образовательной политики» с участием международных экспертов. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями об основных этапах формирования глобальной образовательной политики, создании устойчивой системы образования, соответствующей национальным условиям, а также по таким актуальным вопросам, как изменение климата и «зеленое образование».

В панельной дискуссии, модератором которой выступил руководитель сектора образования ИСЕСКО Хaдди Джату Сей, приняли участие директор по глобальному климатическому образованию Кембриджского университета Кристин Озден, главный директор по образованию Международного бакалавриата (IB), доктор Шехзад Джива, председатель Исполнительного комитета 3-й Конференции министров образования ИСЕСКО 2024 года Ахмед Албаниан и руководитель совместной программы двойного диплома Азербайджанского государственного педагогического университета с Университетом Джорджа Вашингтона Тофик Ахмедов.

Эксперты подчеркнули важность реализации инициатив по повышению уровня экологического образования и «зеленого образования» на основе системных и партнерских принципов, а также отметили важность разработки единого подхода как на национальном, так и на международном уровне.

По итогам двухдневного регионального семинара, проведенного тренерами Кембриджского университета и Организации международного бакалавриата (IB), были определены дальнейшие шаги стран-участниц по развитию «зеленого образования» и подготовлены рекомендации в этом направлении.

«Отметим, что основной целью семинара, в котором приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, было содействие трансформации систем образования для климатически устойчивого будущего, системное расширение содержания в национальных учебных программах, связанного с климатом и устойчивым развитием, а также обсуждение внедрения модели «зеленой школы», - отметили в ведомстве.

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8471
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 282
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3734
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 973
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1571
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10628
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3379
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6947
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1906
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7367
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2573

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8471
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 282
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3734
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 973
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1571
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10628
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3379
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6947
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1906
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7367
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2573
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться