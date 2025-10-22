USD 1.7000
Сербии отказали в евроинтеграции

Европарламент поддержал большинством голосов резолюцию, призывающую заблокировать процесс интеграции Сербии в Евросоюз до тех пор, пока Белград не примкнет к антироссийским санкциям, передает АиФ.

Согласно итогам голосования на заседании, трансляция которого велась на официальном сайте Европарламента, из 632 присутствующих евродепутатов (из 720) 457 проголосовали «за», 103 – «против» и 72 «воздержались».

«Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз должны продвигаться только на основе измеримого и устойчивого прогресса в основных областях, в частности, в отношении верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, независимости правосудия, свободы СМИ, реформы государственного управления, полного согласования с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза и санкций против России», - говорится в резолюции.

Отмечается, что резолюция была представлена в рамках критики Евросоюзом реакции Белграда на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

Напомним, в Сербии в течение нескольких месяцев продолжались антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде 1 ноября 2024 года.

Ранее президент Сербии Александар Вучич призвал власти страны выполнить все требования Европейского союза для ускорения процесса евроинтеграции, даже если они выглядят «как шантаж или унижение». 

