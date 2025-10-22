Пашинян забирает храмы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении отобрать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) те храмы, которые находятся на балансе правительства.

«Есть такая тонкость, на которую хочу обратить внимание. Если я правильно знаю, монастырь Ованаванка, так же, как и ряд других памятников, находится на балансе правительства. Ряд церквей переданы в безвозмездное пользование Армянской апостольской церкви. Есть все моральные и правовые (основания), чтобы мы эти памятники вернули обществу», - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян вновь выступил с резкой критикой в адрес главы Армянской апостольской церкви Гарегина II.

«Католикос - кто? Я такого человека не знаю. Этот человек нарушил свой обет», — заявил Симонян.

Комментируя решение Первопрестольного Эчмиадзина лишить сана иерея Арама Асатряна, спикер подчеркнул, что «эта структура нелегитимна». По словам Симоняна, «Ктрич Нерсисян (так он назвал католикоса всех армян Гарегина II) должен понять — как он говорит, «приходят в наши дома», пусть не доводит до точки… Все равно уйдет».