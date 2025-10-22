Суд отказал Хафизу Гасанову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по делу руководителя общественной организации «Право и развитие» Хафиза Гасанова, обвиняемого по «делу НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Х.Гасанов не согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о прекращении уголовного дела.

Суд ходатайство не удовлетворил. Уголовное дело передано на судебное рассмотрение. Следующее заседание назначено на 5 ноября.

Отметим, что Хафиз Гасанов обвиняется по статьям 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, приобретенного преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса.

По решению Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.