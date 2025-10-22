USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Требование Ирана к Америке

Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы до тех пор, пока Белый дом не откажется от завышенных требований. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока американцы не откажутся от своей алчной политики и не перестанут предъявлять нам необоснованные требования», - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил Аракчи, ранее проводившиеся между Ираном и США переговоры, включая контакты на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, были приостановлены и не продвинулись именно из-за чрезмерных требований американской стороны.

20 октября представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран продолжает контакты с Вашингтоном через посредников, но называть это переговорами преждевременно.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против ИРИ и ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам Ирана, так как переговоры, которые Соединенные Штаты хотят и о которых говорят, - «это диктат, а не диалог».

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
