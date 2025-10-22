Требование Ирана к Америке

Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы до тех пор, пока Белый дом не откажется от завышенных требований. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока американцы не откажутся от своей алчной политики и не перестанут предъявлять нам необоснованные требования», - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил Аракчи, ранее проводившиеся между Ираном и США переговоры, включая контакты на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, были приостановлены и не продвинулись именно из-за чрезмерных требований американской стороны.

20 октября представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран продолжает контакты с Вашингтоном через посредников, но называть это переговорами преждевременно.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против ИРИ и ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам Ирана, так как переговоры, которые Соединенные Штаты хотят и о которых говорят, - «это диктат, а не диалог».