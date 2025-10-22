PeşəFest-2025 открыл молодежи путь к построению карьеры

В Баку состоялось финальное мероприятие PeşəFest-2025, организованное Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Мероприятие, прошедшее в Baku Crystal Hall под девизом «Освой профессию, построй свое будущее!», было призвано оказать поддержку молодежи и студентам в выборе профессии и помочь им сделать правильный шаг на пути к карьере.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев, руководители образовательных учреждений, подростки и молодежь.

Анар Алиев отметил, что PeşəFest («Фестиваль профессий» - ред.), организуемый с 2022 года, направлен на поддержку молодежи в выборе профессии и подготовке к выходу на рынок труда. Министр отметил, что в этих мероприятиях приняли участие более 160 тысяч молодых людей, которые получили практическую информацию о требованиях рынка труда, необходимых навыках и возможностях карьерного роста в различных профессиях.

Министр отметил, что мощная социальная политика, реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева, служит обеспечению благосостояния граждан, и в то же время развитие человеческого капитала является одним из основных направлений этой политики.

Он также отметил, что азербайджанская молодежь, участвуя в PeşəFest, получила возможность ознакомиться с современными тенденциями рынка труда, напрямую пообщаться со специалистами различных профессий и построить карьерные планы благодаря этой платформе.

Отмечено, что за 9 месяцев текущего года активными мерами занятости населения, осуществляемыми Государственным агентством занятости населения, охвачено 371 тыс. человек, проведена работа по повышению конкурентоспособности рабочей силы, разработано и доведено до сведения работодателей более 1 500 профессионально-квалификационных стандартов.

Другие спикеры подчеркнули важность правильного выбора профессии для молодежи и важную роль PeşəFest в этом процессе. Они отметили важность этого интерактивного проекта, помогающего молодым людям получить практическую информацию о требованиях современного рынка труда, необходимых навыках и карьерных возможностях в актуальных профессиях, а также раскрыть свои интересы и способности.