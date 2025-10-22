USD 1.7000
Экс-замминистра обороны России рвется в «мясные штурмы»

18:05 1378

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет тюрьмы за масштабные хищения бюджетных средств, готов отправиться на войну с Украиной в качестве «штурмовика», пишут российские СМИ.

1 июля 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии за растрату 216 миллионов рублей и вывод 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

«Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения», - сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8479
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 294
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3740
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 987
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1577
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10637
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3382
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6950
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1906
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7372
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2576

