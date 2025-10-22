Экс-замминистра обороны России рвется в «мясные штурмы»

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет тюрьмы за масштабные хищения бюджетных средств, готов отправиться на войну с Украиной в качестве «штурмовика», пишут российские СМИ.

1 июля 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии за растрату 216 миллионов рублей и вывод 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

«Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения», - сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.