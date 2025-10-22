Зеленский рассказал о европейском плане прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ряд европейских стран выступили с предложением по остановке боевых действий, однако этот документ пока находится на этапе обсуждения.

Об этом глава государства заявил в среду на пресс-конференции во время визита в Швецию.