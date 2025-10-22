USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Зеленский рассказал о европейском плане прекращения войны

18:19 856

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ряд европейских стран выступили с предложением по остановке боевых действий, однако этот документ пока находится на этапе обсуждения.

Об этом глава государства заявил в среду на пресс-конференции во время визита в Швецию.

По его словам, некоторые европейские страны хотят представить «свой взгляд» на пути прекращения боевых действий.

«Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что ему известны отдельные шаги из этого предложения, но оно требует дополнительного обсуждения.

«Это еще не сделано. Есть определенные предложения, и я очень приветствую, когда наши настоящие, стратегические друзья предлагают свою помощь», — сказал Зеленский. 

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8480
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 299
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3743
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 993
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1581
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10639
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3383
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6952
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7373
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2576

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8480
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 299
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3743
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 993
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1581
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10639
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3383
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6952
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7373
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2576
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться