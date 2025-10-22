Зеленский рассказал о европейском плане прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ряд европейских стран выступили с предложением по остановке боевых действий, однако этот документ пока находится на этапе обсуждения.
Об этом глава государства заявил в среду на пресс-конференции во время визита в Швецию.
По его словам, некоторые европейские страны хотят представить «свой взгляд» на пути прекращения боевых действий.
«Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня», — отметил Зеленский.
Президент добавил, что ему известны отдельные шаги из этого предложения, но оно требует дополнительного обсуждения.
«Это еще не сделано. Есть определенные предложения, и я очень приветствую, когда наши настоящие, стратегические друзья предлагают свою помощь», — сказал Зеленский.