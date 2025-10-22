Дело Саргсяна выходит на Кочаряна

Об этом заявил прокурор Горик Овакимян на судебном заседании.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян может быть допрошен в качестве свидетеля по судебному делу бывшего президента Сержа Саргсяна.

По его словам, допрос связан с уголовным делом о приватизации земельных участков возле военного пантеона «Ераблур».

Овакимян напомнил, что в 2005 году Кочарян занимал пост президента, а Саргсян был министром обороны, и спорные земли находились на балансе Минобороны.

Прокурор добавил, что посол Армении в России Гурген Арсенян также будет вызван в суд в качестве свидетеля.

«Он также причастен к этому делу, как и бывший начальник охраны Саргсяна Вачаган Казарян», — подчеркнул представитель обвинения.