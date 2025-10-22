Премьер Швеции рассказал, когда Украина получит истребители

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина и Швеция подписали письмо о намерениях, которое открывает путь к заключению крупного соглашения о продаже Киеву истребителей Gripen, производимых шведской компанией Saab.

«Это начало долгого пути, которое приблизит нас к большой экспортной сделке для Saab, для Швеции и Украины. Это создаст новые возможности для Военно-воздушных сил Украины, а также укрепит оборонную промышленность наших стран», — заявил Кристерссон.

Он уточнил, что речь пока идет не о конкретных поставках, а о долгосрочном сотрудничестве, рассчитанном на 10–15 лет. По словам премьера, стороны обсуждают возможность будущего контракта на поставку 100–150 истребителей Gripen серии E, которые только начинают производиться.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что подписанный документ открывает новую страницу в отношениях между странами.

«Это первый документ, который открывает путь к получению Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen», — подчеркнул президент.