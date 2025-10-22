USD 1.7000
Премьер Швеции рассказал, когда Украина получит истребители

18:43 608

Украина и Швеция подписали письмо о намерениях, которое открывает путь к заключению крупного соглашения о продаже Киеву истребителей Gripen, производимых шведской компанией Saab.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это начало долгого пути, которое приблизит нас к большой экспортной сделке для Saab, для Швеции и Украины. Это создаст новые возможности для Военно-воздушных сил Украины, а также укрепит оборонную промышленность наших стран», — заявил Кристерссон.

Он уточнил, что речь пока идет не о конкретных поставках, а о долгосрочном сотрудничестве, рассчитанном на 10–15 лет. По словам премьера, стороны обсуждают возможность будущего контракта на поставку 100–150 истребителей Gripen серии E, которые только начинают производиться.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что подписанный документ открывает новую страницу в отношениях между странами.

«Это первый документ, который открывает путь к получению Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen», — подчеркнул президент.

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8481
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 303
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3745
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 995
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1586
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10641
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3383
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6953
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7373
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2577

