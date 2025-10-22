USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Экс-премьер Грузии сознался в незаконных доходах

18:55 583

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время допроса признал получение нелегальных доходов.

Об этом сообщил директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.

«Сегодня был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет», — заявил Гагнидзе.

Ранее глава антикоррупционного агентства сообщил, что у бывших высокопоставленных чиновников, в том числе у Гарибашвили, прошли обыски. В ходе них изъяты более 7 миллионов долларов, 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины и документы.

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8482
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 305
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3747
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 996
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1587
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10642
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3383
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6953
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7373
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2577

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8482
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 305
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3747
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 996
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1587
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10642
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3383
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6953
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7373
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться