Экс-премьер Грузии сознался в незаконных доходах

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время допроса признал получение нелегальных доходов.
Об этом сообщил директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.
«Сегодня был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет», — заявил Гагнидзе.
Ранее глава антикоррупционного агентства сообщил, что у бывших высокопоставленных чиновников, в том числе у Гарибашвили, прошли обыски. В ходе них изъяты более 7 миллионов долларов, 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины и документы.