USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване

ФОТО
19:06 998

21–22 октября 2025 года по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур двух стран в Ереване состоялся двусторонний круглый стол, сообщают армянские СМИ.

С армянской стороны в мероприятии приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.

Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамиль Искандерли, Кямаля Мамедова и Диляра Эфендиева.

Инициатива была направлена на продвижение мирной повестки в духе Совместной декларации, принятой 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и стала первой встречей представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате.

В ходе обсуждений участники затронули широкий круг вопросов, волнующих общества двух стран: перспективы мирного процесса, гуманитарные темы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений, а также дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание уделили разработке планов и перспективам совместных действий группы.

В рамках визита участники встретились с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Участники подчеркнули важность вовлечения широких социальных групп, гражданского общества, экспертного сообщества и медиа.

В завершение встречи группа подтвердила готовность продолжить совместные инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8483
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 307
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3748
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 999
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1588
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10644
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3384
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6954
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7374
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2578

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 8483
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
Пашинян: брат Католикоса - агент КГБ
19:30 307
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет
У Нетаньяху заявили: Турции в Газе не будет фото; видео; обновлено 17:50
17:50 3748
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 999
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 1588
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией
Пашинян: Армения вдохновилась дружбой Азербайджана с Грузией обновлено 17:00
17:00 10644
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3384
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Новое заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
13:24 6954
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил добавлено видео
15:42 1908
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России
Украинцы поразили ряд стратегических объектов России видео; обновлено 15:28
15:28 7374
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
Брат Губада Ибадоглу не признал себя виновным
15:35 2578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться