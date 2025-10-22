Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване

21–22 октября 2025 года по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур двух стран в Ереване состоялся двусторонний круглый стол, сообщают армянские СМИ.

С армянской стороны в мероприятии приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.

Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамиль Искандерли, Кямаля Мамедова и Диляра Эфендиева.

Инициатива была направлена на продвижение мирной повестки в духе Совместной декларации, принятой 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и стала первой встречей представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате.

В ходе обсуждений участники затронули широкий круг вопросов, волнующих общества двух стран: перспективы мирного процесса, гуманитарные темы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений, а также дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание уделили разработке планов и перспективам совместных действий группы.

В рамках визита участники встретились с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Участники подчеркнули важность вовлечения широких социальных групп, гражданского общества, экспертного сообщества и медиа.

В завершение встречи группа подтвердила готовность продолжить совместные инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.