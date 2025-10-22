Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и «захватил патриарший престол».

«Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса) лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской апостольской церкви, заявляю: он давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», — сказал Пашинян в парламенте в ходе правительственного часа.

По словам премьер-министра, католикос должен объяснить обществу, почему у него есть жена и дети.

Пашинян также заявил, что брат католикоса — архиепископ Езрас — «является агентом КГБ».

«Я положу свою жизнь, чтобы освободить от них нашу церковь», — заявил глава правительства Армении.