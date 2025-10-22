Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию

Поводом стала закупка Республикой Кипр передовых израильских систем вооружений, которую в Анкаре трактуют как попытку «окружить Турцию». Министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с жестким предупреждением греко-кипрскому руководству, а ведущий новостного телеканала страны CNN Türk посвятил его заявлениям отдельный разбор, указав на возможность силового измерения турецкого ответа.

Анкара и Никосия вновь оказались по разные стороны линии напряжения в Восточном Средиземноморье.

В эфире CNN Türk подчеркивалось, что Фидан, ранее возглавлявший Национальную разведывательную организацию (MIT), говорил предельно прямым языком. Его слова были вынесены в заголовок новостного блока: «Греко-кипрская сторона закупает оружие у Израиля. У них избыточное вооружение». На вопрос журналиста, что произойдет, «если Кипр совершит что-нибудь безумное», последовал короткий ответ министра: «Оружие — это наша специальность». В студии эту фразу расценили как скрытую угрозу официальной Никосии.

Глава МИД Турции добавил, что киприотам «не следует даже поднимать этот вопрос», намекнув на внешний источник инициативы: «Кто-то дал им совет, что союз с Израилем позволит проводить политику окружения Турции».

Дальнейшая дискуссия в студии CNN Türk придала заявлению Фидана более широкий контекст. Комментатор Сервиз отметил, что речь идет не только о Кипре:

«Они получают значительную поддержку не только от Израиля, но и от США. Америка расширила там свою базу, накапливает оружие, а Израиль усиливает свое присутствие».

По словам эксперта, Фидан «прекрасно понимает, что на Ближнем Востоке одной дипломатии без военной силы недостаточно», напомнив, что нынешний глава МИД Турции, возглавляя MIT, санкционировал операции за пределами страны.

«Когда Фидан говорит: «Если они сделают что-то безумное — оружие — наше дело», он именно это и имеет в виду. Они [греческий Кипр] никогда не воевали», — добавил комментатор.