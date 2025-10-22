Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию

Анкара и Никосия вновь оказались по разные стороны линии напряжения в Восточном Средиземноморье.
Поводом стала закупка Республикой Кипр передовых израильских систем вооружений, которую в Анкаре трактуют как попытку «окружить Турцию». Министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с жестким предупреждением греко-кипрскому руководству, а ведущий новостного телеканала страны CNN Türk посвятил его заявлениям отдельный разбор, указав на возможность силового измерения турецкого ответа.
В эфире CNN Türk подчеркивалось, что Фидан, ранее возглавлявший Национальную разведывательную организацию (MIT), говорил предельно прямым языком. Его слова были вынесены в заголовок новостного блока: «Греко-кипрская сторона закупает оружие у Израиля. У них избыточное вооружение». На вопрос журналиста, что произойдет, «если Кипр совершит что-нибудь безумное», последовал короткий ответ министра: «Оружие — это наша специальность». В студии эту фразу расценили как скрытую угрозу официальной Никосии.
Глава МИД Турции добавил, что киприотам «не следует даже поднимать этот вопрос», намекнув на внешний источник инициативы: «Кто-то дал им совет, что союз с Израилем позволит проводить политику окружения Турции».
Дальнейшая дискуссия в студии CNN Türk придала заявлению Фидана более широкий контекст. Комментатор Сервиз отметил, что речь идет не только о Кипре:
«Они получают значительную поддержку не только от Израиля, но и от США. Америка расширила там свою базу, накапливает оружие, а Израиль усиливает свое присутствие».
По словам эксперта, Фидан «прекрасно понимает, что на Ближнем Востоке одной дипломатии без военной силы недостаточно», напомнив, что нынешний глава МИД Турции, возглавляя MIT, санкционировал операции за пределами страны.
«Когда Фидан говорит: «Если они сделают что-то безумное — оружие — наше дело», он именно это и имеет в виду. Они [греческий Кипр] никогда не воевали», — добавил комментатор.
Вторая линия аргументов касалась возможной трансформации острова в узел более широкой архитектуры сдерживания Турции. Комментатор Гаксу заявил, что «наращивание сил на Кипре — часть проекта «второй Израиль», и задал риторический вопрос: «Турция, Великобритания и Греция — это страны-гаранты Кипра. Но что там делает Америка? И что там делает Израиль?»
Совокупность этих сигналов показывает: турецкая дипломатия по кипрскому направлению переходит от «формулы протеста» к «формуле принуждения». И не только на уровне риторики. Тон задаёт фигура Хакана Фидана — политика, сформировавшегося в недрах турецкого разведсообщества. Его предупреждение адресовано не только Никосии, но и внешним бенефициарам кипрского перевооружения. В Анкаре это воспринимают как формулу: «израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попыткам сжать Турцию в коридоре от Эгейского моря до Леванта».
Ответ Анкары, судя по ее действиям последних лет, будет комплексным: юридическое давление с опорой на соглашения 1960 года, демонстрация силы в Восточном Средиземноморье, воздействие через энергетические проекты и активизация прямых контактов с Лондоном и Афинами — державами-гарантами, без которых долговременная милитаризация острова остается юридически спорной.
Для Никосии ставка на «расширенную зонтичную безопасность» выглядит рационально: это тылы ЕС, оперативная близость к Газе и Леванту, технологическая совместимость с Израилем. Но каждый «плюс безопасности» влечет за собой «минус стабильности»: чем громче звучит идея «второго Израиля», тем выше риск, что Турция попытается проверить баланс сил на практике, о чем в студии CNN Türk говорили без обиняков. И наоборот: чем активнее Анкара превращает предупреждения в конкретные действия, тем вероятнее, что вокруг Кипра сложатся еще более жесткие конфигурации военных баз и соглашений — с неизбежной реакцией России и Китая как части гипотетической «симметрии».
Восточное Средиземноморье вновь приближается к порогу, где риторика становится стратегией.
Сигнал Анкары прозвучал ясно, и его услышали, поскольку Греция, Израиль и кипрская община были прямо названы адресатами. Следующий ход — за теми, кто сделал ставку на создание над островом вооруженного зонтика. И даже если эта стратегия задумана как сугубо оборонительная, ее инициаторам придется доказать, что на деле она не направлена на ограничение Турции в Восточном Средиземноморье.