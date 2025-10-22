USD 1.7000
ВСУ освободили Кучеров Яр

Украинские десантно-штурмовые подразделения освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132-й отдельный разведывательный батальон, освободили населенный пункт Кучеров Яр», — говорится в сообщении.

В ходе операции украинские военные взяли в плен более 50 российских солдат.

После освобождения населенного пункта бойцы ВСУ установили там украинский флаг.

Контрнаступательная операция под Добропольем продолжается с сентября. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска освободили уже более 180 квадратных километров территории.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
21:26 614
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад"
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад" наш комментарий
20:58 1739
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
19:36 2011
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью видео, обновлено 22:00
22:00 5132
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
20:24 2791
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
19:49 2297
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 9355
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30 2179
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 3189
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 2860
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3876

