ВСУ освободили Кучеров Яр

Украинские десантно-штурмовые подразделения освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
October 22, 2025
«Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132-й отдельный разведывательный батальон, освободили населенный пункт Кучеров Яр», — говорится в сообщении.
В ходе операции украинские военные взяли в плен более 50 российских солдат.
После освобождения населенного пункта бойцы ВСУ установили там украинский флаг.
Контрнаступательная операция под Добропольем продолжается с сентября. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска освободили уже более 180 квадратных километров территории.