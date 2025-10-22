Британский эсминец перехватил российский военный корабль

Британский эсминец и вертолет ВМС участвовали в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем в водах Великобритании — это стало первым подобным случаем в истории альянса.

Как сообщает Mirror, Королевский флот впервые передал свой боевой корабль под прямое командование НАТО для перехвата российского судна.

Эсминец HMS Duncan сопровождал большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Вице-адмирал Кулаков» в водах Северного моря и Ла-Манша.

По данным Sky News, в операции также участвовали вертолет Wildcat, французские ВМС и авиация Нидерландов. Британский корабль следил за российским судном до французского острова Уэссан.

В Лондоне отметили, что операция демонстрирует готовность Великобритании защищать свои территориальные воды и усиливать взаимодействие с союзниками по НАТО.