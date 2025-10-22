USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

В Польше призвали ударить по нефтепроводу «Дружба»

20:34 587

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надеется на вывод из строя нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть.

Так он ответил в соцсети X своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который ранее прокомментировал слова Сикорского о возможном аресте президента РФ Владимира Путина в случае его попадания в воздушное пространство Польши.

Сийярто написал: «Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу премьера Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего «Северный поток-2?»

В ответ польский министр заявил:

«Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадьяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать нефть через Хорватию».

Позднее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление, назвав Сикорского «Усамой бен Сикорским», сравнив его с организатором теракта 11 сентября.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
21:26 623
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад"
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад" наш комментарий
20:58 1748
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
19:36 2015
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью видео, обновлено 22:00
22:00 5145
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
20:24 2798
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
19:49 2304
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 9356
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30 2182
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 3194
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 2863
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3876

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
21:26 623
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад"
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад" наш комментарий
20:58 1748
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
19:36 2015
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью видео, обновлено 22:00
22:00 5145
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
20:24 2798
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
19:49 2304
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 9356
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30 2182
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 3194
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 2863
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться