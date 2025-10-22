Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надеется на вывод из строя нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть.

Так он ответил в соцсети X своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который ранее прокомментировал слова Сикорского о возможном аресте президента РФ Владимира Путина в случае его попадания в воздушное пространство Польши.

Сийярто написал: «Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу премьера Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего «Северный поток-2?»

В ответ польский министр заявил:

«Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадьяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать нефть через Хорватию».

Позднее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление, назвав Сикорского «Усамой бен Сикорским», сравнив его с организатором теракта 11 сентября.