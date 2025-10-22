Сенсационное интервью экс-главы "Моссад"

Йоси Коэн, бывший глава израильской внешней разведки «Моссад», вновь оказался в центре внимания. Его редкое интервью британскому подкасту The Brink вызвало эффект разорвавшейся бомбы, что неудивительно: человек, который десятилетиями оставался в тени, неожиданно заговорил. Причем с такой уверенностью и масштабом, что в арабских столицах как крайне серьезное предупреждение восприняли его слова: «У Израиля еще есть сюрпризы». Коэн, возглавлявший «Моссад» с 2016 по 2021 год, не просто руководил одной из самых закрытых спецслужб мира, он создал ее современное лицо. Под его началом была проведена операция по похищению иранского ядерного архива, ставшая символом технического и интеллектуального превосходства израильской разведки. В интервью Коэн рассказал о «манипулятивном оборудовании» — электронных системах, которые не просто собирают информацию, но и вмешиваются в работу вражеских сетей.

«Мы внедряли его везде, где это было нужно, - поделился Коэн. - Вы не представляете, сколько «обработанного» оборудования находится сейчас в странах, считающих себя врагами Израиля». Коэн подчеркнул, что посвятил разведке 38 лет жизни — «день и ночь, без сна, без отдыха». Но его слова звучали не как исповедь ветерана спецслужб, а как манифест человека, который по-прежнему живет войной — интеллектуальной, технологической и психологической. Бывший шеф политической разведки подверг резкой критике все израильское разведсообщество. По его словам, сектор Газа был оставлен без современного оборудования, способного предупредить атаку 7 октября. Коэн прямо обвинил службу внутренней безопасности ШАБАК и военную разведку АМАН в бюрократическом сопротивлении и внутренних дрязгах, из-за которых Израиль потерял контроль над ключевыми источниками информации. «Если бы наши технологии были там [в Газе], мы бы знали о готовящемся нападении», — сказал он. В этих словах — не просто упрек, а вызов целому поколению офицеров, предпочитающих технологические процедуры интуиции, а осторожность - дерзости. Коэн рассказал, что после 7 октября он советовал премьер-министру Нетаньяху не открывать второй фронт против «Хезболлы». Это решение, по его словам, спасло Израиль от еще большего хаоса. Но в этом совете содержалась и скрытая критика: осторожность, с которой Нетаньяху действовал сразу после 7 октября, контрастирует с импульсивностью и непредсказуемостью нынешнего политического руководства.