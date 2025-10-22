Халафов встретился с советником Пезешкиана

Как передает IRNA, в ходе встречи Халафов и Санаи обсудили двусторонние отношения и совместные проекты между Азербайджаном и Ираном.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Санаи отметил, что визиты и активное сотрудничество между двумя странами стали поворотным моментом в развитии двусторонних связей.

«Надеемся, что будут устранены проблемы, мешающие более быстрому выполнению совместных проектов, и эти проекты будут реализованы с точностью», — заявил он.

Советник подчеркнул, что по поручению президента Масуда Пезешкиана углубление связей с соседними странами, особенно с Азербайджаном, является одним из приоритетов внешней политики Ирана.

Халафов, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Тегеран и отметил наличие глубоких культурно-исторических связей между двумя государствами.

Он подчеркнул, что по воле президентов обеих стран организации Азербайджана и Ирана активно работают над устранением препятствий для расширения сотрудничества.

«Уже реализованы договоренности о проведении заседания совместной комиссии, увеличении числа авиарейсов, начале деятельности бакинского филиала Национального банка Ирана и открытии маршрута Баку–Тебриз. Мы продолжаем работу над оставшимися соглашениями», — сказал Халафов.