Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Халафов встретился с советником Пезешкиана

21:12 298

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Как передает IRNA, в ходе встречи Халафов и Санаи обсудили двусторонние отношения и совместные проекты между Азербайджаном и Ираном.

Санаи отметил, что визиты и активное сотрудничество между двумя странами стали поворотным моментом в развитии двусторонних связей.

«Надеемся, что будут устранены проблемы, мешающие более быстрому выполнению совместных проектов, и эти проекты будут реализованы с точностью», — заявил он.

Советник подчеркнул, что по поручению президента Масуда Пезешкиана углубление связей с соседними странами, особенно с Азербайджаном, является одним из приоритетов внешней политики Ирана.

Халафов, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Тегеран и отметил наличие глубоких культурно-исторических связей между двумя государствами.

Он подчеркнул, что по воле президентов обеих стран организации Азербайджана и Ирана активно работают над устранением препятствий для расширения сотрудничества.

«Уже реализованы договоренности о проведении заседания совместной комиссии, увеличении числа авиарейсов, начале деятельности бакинского филиала Национального банка Ирана и открытии маршрута Баку–Тебриз. Мы продолжаем работу над оставшимися соглашениями», — сказал Халафов.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
21:26 630
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад"
Сенсационное интервью экс-главы "Моссад" наш комментарий
20:58 1754
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
19:36 2018
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью видео, обновлено 22:00
22:00 5156
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
20:24 2807
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
19:49 2308
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 9356
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30 2185
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 3197
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 2866
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3877

