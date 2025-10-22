USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Историческое решение Ильхама Алиева

главная тема
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:14 1516

Заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его государственного визита в Казахстан, стало — вслед за саммитом в Вашингтоне 8 августа — еще одним историческим шагом на пути к установлению мира на Южном Кавказе.

Как уже сообщалось, президент Ильхам Алиев объявил о полном снятии ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, которые действовали более тридцати лет.

То, что данное решение было озвучено именно в Астане, имеет и символическое значение: ведь первым транзитным грузом, направленным в Армению после отмены ограничений, стала казахстанская пшеница. Состав с зерном отправился по маршруту Актау — Баку, откуда по железной дороге проследует в Грузию, а затем - в Армению.

Чтобы понять, почему решение Алиева, озвученное в Астане, имеет исторический смысл и что оно означает для региона, необходимо совершить экскурс в не такое уж и далекое прошлое

Президент Алиев подчеркнул: принятое решение доказывает, что мир — это не просто декларация на бумаге. Представители Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна, уже приветствовали этот шаг президента Азербайджана. Более того, выступая в Грузии на форуме «Шелковый путь», Пашинян выразил благодарность Алиеву и объявил, что территория Армении открыта для транзитных грузов, следующих из Турции в Азербайджан и обратно.

Очевидно, что речь идет о символическом ответном жесте, поскольку инфраструктура, необходимая для транзита грузов Азербайджаном и Турцией через Армению, пока не создана. Для этого должен быть завершен маршрут, проходящий через Зангезур, — так называемый «маршрут Трампа».

Чтобы понять, почему решение, озвученное в Астане, имеет исторический смысл и что оно означает для региона, необходимо совершить экскурс в не такое уж и далекое прошлое.

В советский период торговые связи Армении в силу ее географического положения в значительной степени зависели от Азербайджана. Грузы, направлявшиеся из России и республик Центральной Азии в Армению, включая такие стратегически важные товары, как нефтепродукты, зерно, строительные материалы, в основном перевозились по железным дорогам Азербайджана.

Премьер-министр Никол Пашинян тут же приветствовал решение президента Азербайджана

В начале 1990-х годов, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул сепаратистский конфликт, а затем началась прямая военная агрессия Армении против Азербайджана, Баку по понятным причинам заблокировал транзит через свою территорию. Железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном было прервано, прекратились и автомобильные перевозки.

Параллельно вспышка сепаратизма в Абхазском регионе Грузии привела к разрыву альтернативного железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

С другой стороны, в апреле 1993 года Турция в ответ на армянскую оккупацию Кельбаджара полностью закрыла воздушные и сухопутные границы с Арменией. В результате начатой Арменией военной агрессии эта страна фактически оказалась в блокаде, и, как следствие, в самые тяжелые периоды Первой Карабахской войны в Армении возник острый дефицит продовольствия и топлива.

Известно, что в 1993 году президент Турции Сулейман Демирель по просьбе президента Армении Левона Тер-Петросяна смог убедить тогдашнего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея пропустить через территорию страны поезд с зерном, направлявшийся в Ереван в условиях тяжелого продовольственного кризиса. Известно также, что в те годы некоторые местные группировки осуществляли контрабандные поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

В тот период Армения избежала полного экономического коллапса во многом благодаря помощи Ирана. Поставки топлива и продовольствия исламской республикой во время войны в Карабахе оставили глубокий след в общественной памяти Азербайджана и стали одной из причин формирования в Баку негативного отношения к Ирану, которое до сих пор полностью не исчезло.

В начале 1990-х годов, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул сепаратистский конфликт, а затем началась прямая военная агрессия Армении против Азербайджана, Баку по понятным причинам заблокировал транзит через свою территорию

Добившись в США применения к Азербайджану поправки № 907, армянское лобби ссылалось как раз на тезис о «транспортной блокаде Армении со стороны Баку, приведшей к гуманитарному кризису». И даже после достижения режима прекращения огня в 1994 году и армянские официальные лица, и армянская диаспора на Западе продолжали продвигать на международных площадках тезис о том, что Азербайджан удерживает Армению в транспортной изоляции.

В разные периоды переговоров международные посредники выдвигали предложения об открытии транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Однако официальный Баку на всех этапах категорически отвергал такие идеи, заявляя, что до полного освобождения оккупированных территорий Азербайджана не может быть и речи об открытии каких-либо маршрутов с Арменией.

Сегодня ситуация изменилась: карабахского конфликта больше нет, Азербайджан и Армения парафировали итоговое мирное соглашение и находятся в шаге от его подписания. В регионе Южного Кавказа устанавливается мир на справедливых условиях, вытекающих из безоговорочной военной победы Азербайджана. Эти условия в значительной степени справедливы и для самой Армении, поскольку, как неоднократно отмечал премьер-министр Никол Пашинян, поражение в войне открыло перед его страной уникальные возможности для экономического развития, построения независимого и суверенного государства.

В результате Азербайджан отменил транспортную блокаду в отношении Армении, и теперь грузы будут доставляться в эту страну по более короткому и выгодному маршруту.

От этого выиграют все. Экономические и торговые связи между Центральной Азией и Южным Кавказом получат новый импульс, а страны обоих регионов, диверсифицируя торговые пути, укрепят свой экономический суверенитет. Для "Азербайджанских железных дорог" это означает дополнительные доходы от транзита. И хотя прямые торговые отношения между Азербайджаном и Арменией пока не установлены, а границы остаются закрытыми, открытие транзитного маршрута через территорию Азербайджана создает для Армении важные преимущества в торговле с Центральной Азией и Китаем. Что в свою очередь способствует диверсификации внешнеэкономических связей Армении и снижает ее зависимость от России.

Экономические и торговые связи между Центральной Азией и Южным Кавказом получат новый импульс, а страны обоих регионов, диверсифицируя торговые пути, укрепят свой экономический суверенитет

Между Азербайджаном и Арменией, пусть и не напрямую, начинают формироваться экономические отношения. А экономика, как известно, всегда играла и продолжает играть ключевую роль в установлении устойчивого мира.

Открытие азербайджанской территории для транзита в Армению касается не только поставок из Центральной Азии. Теперь открыт путь и для российских грузов, которые смогут следовать в Армению и обратно по железной дороге через Азербайджан и Грузию. Восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию в обозримом будущем маловероятно из-за фактической аннексии региона Россией. Следовательно, восстановление прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Россией через Грузию также выглядит нереалистичным.

Теперь такая возможность появляется через территорию Азербайджана. И хотя маршрут длиннее, чем существовавший до начала 1990-х, он открывает путь для прямых железнодорожных перевозок между Россией и Арменией.

Иными словами, установление мира на Южном Кавказе сулит экономические выгоды всем сторонам, хотя в геополитическом плане неизбежно ослабит рычаги влияния России в регионе. Особенно, если учесть, что урегулирование приведет и к открытию границ между Турцией и Арменией. Из чего следует, что ни одна сверхдержава или региональный игрок больше не сможет претендовать на право быть монополистом влияния на Южном Кавказе.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
21:26 630
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
20:58 1757
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
19:36 2018
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью видео, обновлено 22:00
22:00 5161
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
20:24 2811
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
19:49 2309
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой» все еще актуально
16:22 9357
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30 2187
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване ФОТО
19:06 3198
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10 2867
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева фото; новость дополнена
13:28 3878

