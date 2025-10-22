Историческое решение Ильхама Алиева

Заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его государственного визита в Казахстан, стало — вслед за саммитом в Вашингтоне 8 августа — еще одним историческим шагом на пути к установлению мира на Южном Кавказе. Как уже сообщалось, президент Ильхам Алиев объявил о полном снятии ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, которые действовали более тридцати лет. То, что данное решение было озвучено именно в Астане, имеет и символическое значение: ведь первым транзитным грузом, направленным в Армению после отмены ограничений, стала казахстанская пшеница. Состав с зерном отправился по маршруту Актау — Баку, откуда по железной дороге проследует в Грузию, а затем - в Армению.

Президент Алиев подчеркнул: принятое решение доказывает, что мир — это не просто декларация на бумаге. Представители Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна, уже приветствовали этот шаг президента Азербайджана. Более того, выступая в Грузии на форуме «Шелковый путь», Пашинян выразил благодарность Алиеву и объявил, что территория Армении открыта для транзитных грузов, следующих из Турции в Азербайджан и обратно. Очевидно, что речь идет о символическом ответном жесте, поскольку инфраструктура, необходимая для транзита грузов Азербайджаном и Турцией через Армению, пока не создана. Для этого должен быть завершен маршрут, проходящий через Зангезур, — так называемый «маршрут Трампа». Чтобы понять, почему решение, озвученное в Астане, имеет исторический смысл и что оно означает для региона, необходимо совершить экскурс в не такое уж и далекое прошлое. В советский период торговые связи Армении в силу ее географического положения в значительной степени зависели от Азербайджана. Грузы, направлявшиеся из России и республик Центральной Азии в Армению, включая такие стратегически важные товары, как нефтепродукты, зерно, строительные материалы, в основном перевозились по железным дорогам Азербайджана.

В начале 1990-х годов, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул сепаратистский конфликт, а затем началась прямая военная агрессия Армении против Азербайджана, Баку по понятным причинам заблокировал транзит через свою территорию. Железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном было прервано, прекратились и автомобильные перевозки. Параллельно вспышка сепаратизма в Абхазском регионе Грузии привела к разрыву альтернативного железнодорожного сообщения между Россией и Арменией. С другой стороны, в апреле 1993 года Турция в ответ на армянскую оккупацию Кельбаджара полностью закрыла воздушные и сухопутные границы с Арменией. В результате начатой Арменией военной агрессии эта страна фактически оказалась в блокаде, и, как следствие, в самые тяжелые периоды Первой Карабахской войны в Армении возник острый дефицит продовольствия и топлива. Известно, что в 1993 году президент Турции Сулейман Демирель по просьбе президента Армении Левона Тер-Петросяна смог убедить тогдашнего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея пропустить через территорию страны поезд с зерном, направлявшийся в Ереван в условиях тяжелого продовольственного кризиса. Известно также, что в те годы некоторые местные группировки осуществляли контрабандные поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. В тот период Армения избежала полного экономического коллапса во многом благодаря помощи Ирана. Поставки топлива и продовольствия исламской республикой во время войны в Карабахе оставили глубокий след в общественной памяти Азербайджана и стали одной из причин формирования в Баку негативного отношения к Ирану, которое до сих пор полностью не исчезло.

Добившись в США применения к Азербайджану поправки № 907, армянское лобби ссылалось как раз на тезис о «транспортной блокаде Армении со стороны Баку, приведшей к гуманитарному кризису». И даже после достижения режима прекращения огня в 1994 году и армянские официальные лица, и армянская диаспора на Западе продолжали продвигать на международных площадках тезис о том, что Азербайджан удерживает Армению в транспортной изоляции. В разные периоды переговоров международные посредники выдвигали предложения об открытии транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Однако официальный Баку на всех этапах категорически отвергал такие идеи, заявляя, что до полного освобождения оккупированных территорий Азербайджана не может быть и речи об открытии каких-либо маршрутов с Арменией. Сегодня ситуация изменилась: карабахского конфликта больше нет, Азербайджан и Армения парафировали итоговое мирное соглашение и находятся в шаге от его подписания. В регионе Южного Кавказа устанавливается мир на справедливых условиях, вытекающих из безоговорочной военной победы Азербайджана. Эти условия в значительной степени справедливы и для самой Армении, поскольку, как неоднократно отмечал премьер-министр Никол Пашинян, поражение в войне открыло перед его страной уникальные возможности для экономического развития, построения независимого и суверенного государства. В результате Азербайджан отменил транспортную блокаду в отношении Армении, и теперь грузы будут доставляться в эту страну по более короткому и выгодному маршруту. От этого выиграют все. Экономические и торговые связи между Центральной Азией и Южным Кавказом получат новый импульс, а страны обоих регионов, диверсифицируя торговые пути, укрепят свой экономический суверенитет. Для "Азербайджанских железных дорог" это означает дополнительные доходы от транзита. И хотя прямые торговые отношения между Азербайджаном и Арменией пока не установлены, а границы остаются закрытыми, открытие транзитного маршрута через территорию Азербайджана создает для Армении важные преимущества в торговле с Центральной Азией и Китаем. Что в свою очередь способствует диверсификации внешнеэкономических связей Армении и снижает ее зависимость от России.