Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»

правительственная трибуна
Отдел информации
21:26 632

На ежегодной встрече «Глобального туристического форума» (GTF), состоявшейся 20-21 октября в Брюсселе, Азербайджан был выбран победителем в номинации «Лучшая кулинарная дестинация».

Награду принял заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана (БТА) Рашад Алиев. На мероприятии БТА совместно с двумя партнерами представили нашу страну на стенде Experience Azerbaijan.

На форуме международные лидеры туристской индустрии, политики и представители отрасли обменялись мнениями о будущих тенденциях развития туризма, направлениях устойчивого развития и инноваций.

Также в рамках форума состоялись встречи делегации с избранным генеральным секретарем Всемирной туристкой организации ООН (UN Tourism) Шейхой Аль-Новаис, генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым и председателем Комитета по туризму Узбекистана Умидом Шадиевым.

Также при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, Бельгийско–азербайджанской торговой палаты и Бюро по туризму Азербайджана в Брюсселе было проведено сетевое мероприятие, посвященное развитию азербайджанского туризма. Выступая на мероприятии, Рашад Алиев проинформировал о новых инициативах и деятельности БТА по продвижению туристического потенциала Азербайджана.

Отметим, что «Глобальный туристический форум» - одна из ведущих площадок, объединяющая представителей государственного и частного секторов, где обсуждаются устойчивое развитие международного туризма и стратегии развития.

21:26 633
