Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Рютте поддержал идею Трампа «остановиться там, где находятся»

21:27

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к Украине и России «остановиться там, где они находятся».

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Президент Дональд Трамп на этих выходных выразился совершенно ясно — остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но это именно то, что нужно для начала реальных переговоров», — сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что разделяет позицию американского лидера и готов содействовать ее реализации.

«Мы продолжим диалог сегодня днем. Я здесь, чтобы помочь Трампу осуществить все, что НАТО может сделать — я лично, постоянный представитель, все мы — чтобы поддержать это видение», — добавил он.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
21:26
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
20:58
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
19:36
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
22:00
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
20:24
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр
19:49
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
16:22
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
19:06
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева
13:28

