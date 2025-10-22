Рютте поддержал идею Трампа «остановиться там, где находятся»

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к Украине и России «остановиться там, где они находятся».

«Президент Дональд Трамп на этих выходных выразился совершенно ясно — остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но это именно то, что нужно для начала реальных переговоров», — сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что разделяет позицию американского лидера и готов содействовать ее реализации.

«Мы продолжим диалог сегодня днем. Я здесь, чтобы помочь Трампу осуществить все, что НАТО может сделать — я лично, постоянный представитель, все мы — чтобы поддержать это видение», — добавил он.