Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Наплыв украинских мужчин в Германию

21:49

Германия наблюдает стремительный наплыв молодых украинских мужчин после того, как лицам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать из Украины.

Об этом в среду, 22 октября, сообщило Министерство внутренних дел Германии агентству AFP.

Как свидетельствуют обнародованные цифры, количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые ищут убежища в Германии, выросло более чем в 10 раз после 26 августа, когда были ослаблены правила выезда за границу.

Уже по состоянию на 8 сентября в среднем в Германию прибывало более 1000 молодых украинцев, а с 6 октября это количество выросло до 1796 за неделю по сравнению со 138 за неделю по состоянию на 25 августа.

«Возможно, это фаза усиления миграции после внедрения правил, принятых Украиной этим летом, и количество молодых мужчин, ищущих защиты, может снова уменьшиться», — заявили в министерстве.

Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
21:26
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
20:58
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
19:36
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
Лига чемпионов: «Карабах» и «Атлетик» играют вничью
22:00
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»
20:24
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр
19:49
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
Ильхам Алиев – Ягубу Эюбову: «Я доволен Вашей работой»
16:22
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
Пашинян: Гарегин II «лишен сана», а его брат — «агент КГБ»
19:30
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
Азербайджанская делегация встретилась с Григоряном в Ереване
19:06
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
В Азербайджане вырастет прожиточный минимум
18:10
И эстонцы приветствуют решение Алиева
И эстонцы приветствуют решение Алиева
13:28

