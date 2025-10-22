Наплыв украинских мужчин в Германию

Об этом в среду, 22 октября, сообщило Министерство внутренних дел Германии агентству AFP.

Германия наблюдает стремительный наплыв молодых украинских мужчин после того, как лицам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать из Украины.

Как свидетельствуют обнародованные цифры, количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые ищут убежища в Германии, выросло более чем в 10 раз после 26 августа, когда были ослаблены правила выезда за границу.

Уже по состоянию на 8 сентября в среднем в Германию прибывало более 1000 молодых украинцев, а с 6 октября это количество выросло до 1796 за неделю по сравнению со 138 за неделю по состоянию на 25 августа.

«Возможно, это фаза усиления миграции после внедрения правил, принятых Украиной этим летом, и количество молодых мужчин, ищущих защиты, может снова уменьшиться», — заявили в министерстве.