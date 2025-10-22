Франция готовится к возможной войне с Россией

Начальник Генштаба французских Вооруженных сил генерал Фабьен Мандон заявил, что армия Франции должна быть готова к потенциальному конфликту с Россией в ближайшие годы.

По словам Мандона, возглавившего Вооруженные силы Франции 1 сентября, перед армией поставлена задача — «быть готовой к конфликту через три-четыре года».

«Россия — это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в том, что я готовлю», — отметил генерал.

Москва, по его мнению, «воспринимает Европу как коллективно слабую» и проявляет «раскованность в применении силы».

В то же время Мандон подчеркнул, что Европа имеет значительное преимущество перед Россией в экономическом, демографическом и промышленном отношении.

«Россия не может нас напугать, если мы готовы защищаться», — сказал он.