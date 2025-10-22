Франция готовится к возможной войне с Россией

Начальник Генштаба французских Вооруженных сил генерал Фабьен Мандон заявил, что армия Франции должна быть готова к потенциальному конфликту с Россией в ближайшие годы.
Об этом сообщает Le Figaro.
По словам Мандона, возглавившего Вооруженные силы Франции 1 сентября, перед армией поставлена задача — «быть готовой к конфликту через три-четыре года».
«Россия — это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в том, что я готовлю», — отметил генерал.
Москва, по его мнению, «воспринимает Европу как коллективно слабую» и проявляет «раскованность в применении силы».
В то же время Мандон подчеркнул, что Европа имеет значительное преимущество перед Россией в экономическом, демографическом и промышленном отношении.
«Россия не может нас напугать, если мы готовы защищаться», — сказал он.