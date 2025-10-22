США потопили лодку наркокурьеров в океане

Вооруженные силы США нанесли удар по лодке в Тихом океане, которая, по данным американских военных, использовалась для перевозки наркотиков в Соединенные Штаты.

Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По ее данным, на борту лодки находились два или три человека, которые, предположительно, погибли. Отмечается, что это уже восьмая лодка, уничтоженная американскими военными в рамках борьбы с наркотрафиком. Ранее подобные удары наносились в южной части Карибского бассейна.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по его словам, с венесуэльскими наркокартелями, возглавляемыми президентом республики Николасом Мадуро.

Американские СМИ также сообщали, что в ближайшие недели США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.