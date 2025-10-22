USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

США потопили лодку наркокурьеров в океане

22 октября 2025, 23:07

Вооруженные силы США нанесли удар по лодке в Тихом океане, которая, по данным американских военных, использовалась для перевозки наркотиков в Соединенные Штаты.

Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По ее данным, на борту лодки находились два или три человека, которые, предположительно, погибли. Отмечается, что это уже восьмая лодка, уничтоженная американскими военными в рамках борьбы с наркотрафиком. Ранее подобные удары наносились в южной части Карибского бассейна.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по его словам, с венесуэльскими наркокартелями, возглавляемыми президентом республики Николасом Мадуро.

Американские СМИ также сообщали, что в ближайшие недели США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку
22 октября 2025, 23:20
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
22 октября 2025, 19:36
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева
22 октября 2025, 21:14
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
22 октября 2025, 22:37
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
22 октября 2025, 21:26
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
22 октября 2025, 20:58
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
22 октября 2025, 20:24
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр
22 октября 2025, 19:49

