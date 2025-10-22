«Потемкинские деревни» в центре Баку

В самом центре Насиминского района Баку, на улице 28 Мая, напротив парка Самеда Вургуна, стоят двухэтажные дома, которым уже больше века. С улицы они выглядят вполне ухоженно — побеленные фасады, вымытые витрины магазинов, офисные вывески. Но стоит войти во двор, как картина разительно меняется, и даже слой свежей краски не может скрыть обветшалость, сырость и нищету. Жители этих домов находятся в постоянном ожидании беды. Они давно перестали верить в переселение или капитальный ремонт. Те, кто может себе это позволить, снимают квартиры в других районах, остальные ютятся в старых домах — среди прогнивших полов, отсыревших стен и стойкого запаха канализации.

«Мы платим по 200 манатов за комнату, где из-за плесени невозможно даже окно открыть, — жалуется жительница Сахиба. — Канализация засоряется каждые две недели, и воду приходится вычерпывать ведрами». Зловоние чувствуется уже у входа в квартал. Из-за отсутствия ворот сюда постоянно забредают бездомные собаки. Жильцы рассказывают, что по ночам им приходится их прогонять. Но куда хуже то, что бездомные превратили эти дворы, по сути, в отхожие места. На лестничной площадке второго этажа — три деревянных туалета, которыми пользуются сразу несколько семей. Прогнившие двери, дыры в полу, тошнотворный запах — все напоминает о десятилетиях запустения. «Эти здания когда-то были конюшнями, — объясняет пожилой мужчина. — Внизу держали лошадей, а наверху отдыхали извозчики. А потом в период советской власти эти конюшни превратили в жилье и заселили пролетариатом».

Деревянные лестницы и перила в этих домах держатся буквально на честном слове. Жильцы ремонтируют их своими силами. Подросток с балкона показывает нам на свежие доски: «Моя сестра упала и сломала руку. Я сам прибил ступени, чтобы мы могли подниматься». Полы на втором этаже скрипят и прогибаются под ногами. В некоторых местах доски проломлены. В таких условиях живут семьи с детьми и пожилыми людьми. Комнаты на первом этаже считаются более «престижными» — они чуть просторнее, и крыша над ними протекает реже. А вот жильцы второго этажа страдают куда больше: во время дождя вода стекает по потолкам и стенам, и люди подставляют под струи все, что найдут — ведра, тазы, кастрюли. «Из исполнительной власти приезжали, посмотрели, заасфальтировали двор и уехали, — рассказывает одна из жительниц. — Сказали, что дом аварийный и ремонту не подлежит. Деньги тратить бессмысленно. Радуйтесь, что хоть фасад покрасили».