Новость дня
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»

Эльмир Алиев, Бильбао
22 октября 2025, 23:32 1173

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение команды в Бильбао в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком» (1:3).

«Поздравляю соперника с первой победой. Очень хорошая игра получилась для болельщиков. Конечно, хотелось бы как минимум не проиграть, и для этого были шансы. Но, как я говорил до матча, мы будем бороться до конца, так и получилось. 

Нам противостоял очень динамичный соперник. «Атлетик» до конца матча смог сохранить высокий темп. Моим футболистам было непросто, но они держались крепко. При счете 1:2 пошли на риск, стали возникать пустоты. 

От матча к матчу будет сложнее, ответственность растет. Соперники будут еще сильнее. Постараемся в следующих матчах сыграть дисциплинированно и бороться до конца.

По сравнению с победным матчем с «Бенфикой»… Надо посмотреть внимательно сегодняшнюю игру. «Атлетик» давил все 90 минут. С мячом и без мяча. Как и в Лиссабоне, мы и здесь могли отыграться. Хорошо начали второй тайм. Был момент с неназначенным пенальти в ворота «Атлетика». Кто-то говорит был пенальти, кто-то говорит, что не был. Затем у нас еще был голевой момент.

Переломный момент матча? Второй гол повлиял на игру. Но мы не отошли назад, стали играть увереннее. Причину поражения надо искать в себе. Были эпизоды, когда нужно было быть хладнокровнее. «Атлетику» привычнее. Они весь год играют в такой атмосфере. У нас не так.

В таких играх сказывается мастерство соперника. У них оно было выше. У нас было много желания. К нам было большое внимание. Хорошо отборолись, но «Атлетик» играет в очень скоростной футбол. Футбол строится на ошибках, которые вынуждает допускать соперник. Мелкая деталь может привести к поражению. Значит, сегодня мы больше заслуживали поражение.

Хотим, чтобы азербайджанские футболисты развивались. Нариман, Эльвин, Торал… На Наримана такое давление. Ему всего лишь 21 год. Его доля в нашем выходе в Лигу чемпионов весьма велика. Но понимаю, что болельщики ждут большего», - сказал Гурбан Гурбанов. 

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 1094
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3044
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33 1108
22 октября 2025, 23:32 1174
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 4759
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1281
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао видео, обновлено 22:37
22 октября 2025, 22:37 8133
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
22 октября 2025, 21:26 1816
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4128
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
22 октября 2025, 20:24 5150
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
22 октября 2025, 19:49 3546

