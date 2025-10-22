Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»

«Поздравляю соперника с первой победой. Очень хорошая игра получилась для болельщиков. Конечно, хотелось бы как минимум не проиграть, и для этого были шансы. Но, как я говорил до матча, мы будем бороться до конца, так и получилось.

Нам противостоял очень динамичный соперник. «Атлетик» до конца матча смог сохранить высокий темп. Моим футболистам было непросто, но они держались крепко. При счете 1:2 пошли на риск, стали возникать пустоты.

От матча к матчу будет сложнее, ответственность растет. Соперники будут еще сильнее. Постараемся в следующих матчах сыграть дисциплинированно и бороться до конца.

По сравнению с победным матчем с «Бенфикой»… Надо посмотреть внимательно сегодняшнюю игру. «Атлетик» давил все 90 минут. С мячом и без мяча. Как и в Лиссабоне, мы и здесь могли отыграться. Хорошо начали второй тайм. Был момент с неназначенным пенальти в ворота «Атлетика». Кто-то говорит был пенальти, кто-то говорит, что не был. Затем у нас еще был голевой момент.

Переломный момент матча? Второй гол повлиял на игру. Но мы не отошли назад, стали играть увереннее. Причину поражения надо искать в себе. Были эпизоды, когда нужно было быть хладнокровнее. «Атлетику» привычнее. Они весь год играют в такой атмосфере. У нас не так.

В таких играх сказывается мастерство соперника. У них оно было выше. У нас было много желания. К нам было большое внимание. Хорошо отборолись, но «Атлетик» играет в очень скоростной футбол. Футбол строится на ошибках, которые вынуждает допускать соперник. Мелкая деталь может привести к поражению. Значит, сегодня мы больше заслуживали поражение.

Хотим, чтобы азербайджанские футболисты развивались. Нариман, Эльвин, Торал… На Наримана такое давление. Ему всего лишь 21 год. Его доля в нашем выходе в Лигу чемпионов весьма велика. Но понимаю, что болельщики ждут большего», - сказал Гурбан Гурбанов.