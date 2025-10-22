USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений

22 октября 2025, 23:33 1109

США сняли ключевое ограничение на использование Украиной западных ракет большой дальности. Об этом 22 октября пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа приняла такое решение, чтобы усилить давление на Кремль. Так, например, ограничение на ракеты Storm Shadow было снято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября.

Как отметила газета, 21 октября Вооруженные силы Украины использовали крылатую ракету Storm Shadow, поставленную Великобританией, чтобы нанести удар по химическому заводу в Брянске.

Американские официальные лица, по информации издания, ожидают, что Украина станет проводить больше атак с помощью ракет Storm Shadow. Соединенные Штаты могут ограничить их применение, поскольку эти ракеты используют американские данные о целях.

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 1095
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3045
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33 1110
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 1175
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 4761
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1281
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао видео, обновлено 22:37
22 октября 2025, 22:37 8133
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
22 октября 2025, 21:26 1817
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4129
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
22 октября 2025, 20:24 5153
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
22 октября 2025, 19:49 3547

ЭТО ВАЖНО

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 1095
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3045
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33 1110
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 1175
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 4761
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1281
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао видео, обновлено 22:37
22 октября 2025, 22:37 8133
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
22 октября 2025, 21:26 1817
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4129
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
22 октября 2025, 20:24 5153
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
22 октября 2025, 19:49 3547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться