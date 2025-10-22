США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений

США сняли ключевое ограничение на использование Украиной западных ракет большой дальности. Об этом 22 октября пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа приняла такое решение, чтобы усилить давление на Кремль. Так, например, ограничение на ракеты Storm Shadow было снято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября.
Как отметила газета, 21 октября Вооруженные силы Украины использовали крылатую ракету Storm Shadow, поставленную Великобританией, чтобы нанести удар по химическому заводу в Брянске.
Американские официальные лица, по информации издания, ожидают, что Украина станет проводить больше атак с помощью ракет Storm Shadow. Соединенные Штаты могут ограничить их применение, поскольку эти ракеты используют американские данные о целях.