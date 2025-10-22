Взрыв у воинской части в Ставрополе

Вечером 22 октября в Ставрополе прогремел взрыв рядом с воинской частью. По данным ТАСС, неустановленное взрывное устройство сработало в микрорайоне 204-й квартал. Ранения получила женщина, которую госпитализировали. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что пострадавшая скончалась, однако Shot утверждает, что она жива. Независимого подтверждения этой информации нет.

Telegram-каналы Baza и «112» уточняют, что взрыв произошел на улице Серова, у остановки возле части 247-го десантно-штурмового полка. По данным «Коммерсанта», взрывчатку заложили в детскую коляску, которую оставил неизвестный мужчина.

Следственный комитет решает, по какой статье расследовать произошедшее — как теракт (ст. 205 УК РФ) или как убийство (ст. 105 УК РФ). Территорию вокруг места происшествия перекрыли сотрудники МВД и военной полиции.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что воздержится от комментариев до завершения официального расследования. МВД и СКР ситуацию пока не комментировали.