USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

США усилят санкции против России

00:06 139

США в ближайшие сутки объявят о «значительном усилении» санкций против России. Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Мы собираемся объявить либо после завершения рабочего дня сегодня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сообщил он.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, если Москва не согласится на длительное мирное соглашение с Украиной.

Инициативу планировали рассмотреть до саммита G7 в июне 2025 года, однако процесс замедлился после заявлений Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта.

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 1097
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3045
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33 1111
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 1181
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 4765
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1282
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао видео, обновлено 22:37
22 октября 2025, 22:37 8133
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
22 октября 2025, 21:26 1818
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4133
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
22 октября 2025, 20:24 5155
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
22 октября 2025, 19:49 3549

ЭТО ВАЖНО

«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 1097
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3045
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
22 октября 2025, 23:33 1111
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 1181
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 4765
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1282
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Атлетику» в Бильбао видео, обновлено 22:37
22 октября 2025, 22:37 8133
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией»
Азербайджан объявлен «Лучшей кулинарной дестинацией» правительственная трибуна
22 октября 2025, 21:26 1818
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4133
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку
Азербайджанские болельщики отобрали армянскую тряпку и выкинули в мусорку Перед матчем «Атлетик» - «Карабах»; видео
22 октября 2025, 20:24 5155
ВСУ освободили Кучеров Яр
ВСУ освободили Кучеров Яр видео
22 октября 2025, 19:49 3549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться