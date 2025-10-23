США усилят санкции против России

США в ближайшие сутки объявят о «значительном усилении» санкций против России. Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Мы собираемся объявить либо после завершения рабочего дня сегодня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сообщил он.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, если Москва не согласится на длительное мирное соглашение с Украиной.

Инициативу планировали рассмотреть до саммита G7 в июне 2025 года, однако процесс замедлился после заявлений Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта.