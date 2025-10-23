Что было в сумке министра после возвращения из Баку?

В Иране разразился громкий скандал, уже получивший в прессе название «Ардебильгейт». Его центральной фигурой стала министр транспорта и градостроительства Фарзане Садег Малваджерд, которая, по сообщениям иранских СМИ, отказалась пройти досмотр личных вещей в аэропорту города Ардебиль. На прошлой неделе Фарзане Садег, единственная женщина-министр в кабинете президента Ирана Масуда Пезешкиана, участвовала во встрече представителей Азербайджана, России и Ирана в Баку, на которой обсуждалась реализации проекта международного транспортного коридора «Север–Юг». После переговоров она решила вернуться в Тегеран не самолётом, а по суше, и проехала около шести часов до города Ардебиль, где провела короткую встречу с руководством провинции. После чего Садег направилась в местный аэропорт, чтобы вылететь в столицу.

Однако, по сообщениям очевидцев, она категорически отказалась от проверки своей сумки, что привело к конфликту с сотрудниками службы безопасности. Покидая аэровокзал, министр в раздражении пообещала «замуровать двери этого аэропорта». В итоге Садег отправилась в Тегеран на автомобиле и провела в пути около десяти часов вместо одного часа, который занял бы авиаперелёт из Ардебиля в столицу. На следующий день распоряжением правительства генеральный директор аэропорта Ардебиль Мохаммад Касаби был уволен. Иранская компания аэропортов и аэронавигации выступила с заявлением, в котором отрицала связь между увольнением Касаби и конфликтом в аэропорту: «Смена директора произведена на основе управленческих оценок и не имеет отношения к слухам, распространяемым в киберпространстве», - заявили в руководстве компании. Тем не менее, депутаты иранского парламента, представляющие консервативное крыло, потребовали расследовать инцидент и выяснить причины, по которым министр отказалась от процедуры досмотра. «Если в её сумке находились конфиденциальные документы, почему они не были предъявлены в установленном порядке? – написало в этой связи издание Hashmehri Online. - Если же это были личные вещи, почему министр позволила себе угрозы в адрес сотрудников и добилась увольнения руководителя аэропорта?» Издание напомнило, что правила безопасности распространяются на всех пассажиров без исключения, включая министров и членов правительства. «Министр не позволила сотрудникам аэропорта исполнить свои обязанности. Подобные прецеденты крайне опасны, ведь речь идёт о вопросах авиационной безопасности, где любые исключения недопустимы», — отмечалось в статье Hashmehri Online.

Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az иранский политолог Алиреза Ардабили, во всех аэропортах страны существуют специальные VIP-зоны, предназначенные для членов правительства, дипломатов и официальных делегаций. Но даже в этих зонах пассажиры обязаны проходить стандартный контроль, исключающий пронос оружия, взрывчатых веществ, острых предметов и жидкостей свыше ста миллилитров. «За всё время работы авиационной системы Ирана подобного рода случаи никогда не становились достоянием общественности», — подчеркнул эксперт. Многие в Иране признают Фарзане Садег опытным специалистом в области дорожного строительства. Она известна борьбой с коррупцией и нарушениями в строительной отрасли. Тем не менее, политологи уверены, что нынешний скандал имеет ярко выраженную внутриполитическую окраску. Консерваторы, недовольные активностью «реформаторского» крыла в правительстве Пезешкиана, воспользовались этим инцидентом как предлогом для атаки. «Фундаменталистов раздражает сам факт того, что женщина занимает министерский пост, — отметил Ардабили. — В их представлении место женщины — не в правительстве, а у кухонной плиты. Поэтому через подконтрольные СМИ они раздули случай в аэропорту Ардебиля до масштабов общенациональной кампании и теперь требуют отставки министра».