Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Что было в сумке министра после возвращения из Баку?

главный вопрос
Ага Гасымлы, собкор
00:02 201

В Иране разразился громкий скандал, уже получивший в прессе название «Ардебильгейт». Его центральной фигурой стала министр транспорта и градостроительства Фарзане Садег Малваджерд, которая, по сообщениям иранских СМИ, отказалась пройти досмотр личных вещей в аэропорту города Ардебиль.

На прошлой неделе Фарзане Садег, единственная женщина-министр в кабинете президента Ирана Масуда Пезешкиана, участвовала во встрече представителей Азербайджана, России и Ирана в Баку, на которой обсуждалась реализации проекта международного транспортного коридора «Север–Юг». После переговоров она решила вернуться в Тегеран не самолётом, а по суше, и проехала около шести часов до города Ардебиль, где провела короткую встречу с руководством провинции. После чего Садег направилась в местный аэропорт, чтобы вылететь в столицу.

Что министр транспорта и градостроительства Фарзане Садег Малваджерд везла из Баку в Ардебиль?

Однако, по сообщениям очевидцев, она категорически отказалась от проверки своей сумки, что привело к конфликту с сотрудниками службы безопасности. Покидая аэровокзал, министр в раздражении пообещала «замуровать двери этого аэропорта». В итоге Садег отправилась в Тегеран на автомобиле и провела в пути около десяти часов вместо одного часа, который занял бы авиаперелёт из Ардебиля в столицу.

На следующий день распоряжением правительства генеральный директор аэропорта Ардебиль Мохаммад Касаби был уволен. Иранская компания аэропортов и аэронавигации выступила с заявлением, в котором отрицала связь между увольнением Касаби и конфликтом в аэропорту: «Смена директора произведена на основе управленческих оценок и не имеет отношения к слухам, распространяемым в киберпространстве», - заявили в руководстве компании.

Тем не менее, депутаты иранского парламента, представляющие консервативное крыло, потребовали расследовать инцидент и выяснить причины, по которым министр отказалась от процедуры досмотра.

«Если в её сумке находились конфиденциальные документы, почему они не были предъявлены в установленном порядке? – написало в этой связи издание Hashmehri Online. - Если же это были личные вещи, почему министр позволила себе угрозы в адрес сотрудников и добилась увольнения руководителя аэропорта?»

Издание напомнило, что правила безопасности распространяются на всех пассажиров без исключения, включая министров и членов правительства.

«Министр не позволила сотрудникам аэропорта исполнить свои обязанности. Подобные прецеденты крайне опасны, ведь речь идёт о вопросах авиационной безопасности, где любые исключения недопустимы», — отмечалось в статье Hashmehri Online.

Если в её сумке находились конфиденциальные документы, почему они не были предъявлены в установленном порядке? – написало в этой связи издание Hashmehri Online

Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az иранский политолог Алиреза Ардабили, во всех аэропортах страны существуют специальные VIP-зоны, предназначенные для членов правительства, дипломатов и официальных делегаций. Но  даже в этих зонах пассажиры обязаны проходить стандартный контроль, исключающий пронос оружия, взрывчатых веществ, острых предметов и жидкостей свыше ста миллилитров.

«За всё время работы авиационной системы Ирана подобного рода случаи никогда не становились достоянием общественности», — подчеркнул эксперт.

Многие в Иране признают Фарзане Садег опытным специалистом в области дорожного строительства. Она известна борьбой с коррупцией и нарушениями в строительной отрасли. Тем не менее, политологи уверены, что нынешний скандал имеет ярко выраженную внутриполитическую окраску. Консерваторы, недовольные активностью «реформаторского» крыла в правительстве Пезешкиана, воспользовались этим инцидентом как предлогом для атаки.

«Фундаменталистов раздражает сам факт того, что женщина занимает министерский пост, — отметил Ардабили. — В их представлении место женщины — не в правительстве, а у кухонной плиты. Поэтому через подконтрольные СМИ они раздули случай в аэропорту Ардебиля до масштабов общенациональной кампании и теперь требуют отставки министра».

Проблема в Пезешкиане и реформаторах?

Сама Садег и пресс-служба её министерства инцидент пока не комментируют. Некоторые СМИ настаивают, чтобы она лично подтвердила или опровергла сообщения о конфликте.

По мнению экспертов, если бы подобная история произошла при правительстве Ибрахима Раиси, то она, вероятно, не получила бы такой огласки. Но в данном случае фигурантом оказалась представительница реформаторского лагеря, да к тому же женщина, что сделало скандал политически выгодным для консерваторов.

«Я не думаю, что в сумке Фарзане Садег было что-то компрометирующее, вроде алкоголя или других запрещённых предметов, — отметил Ардабили. — Возможно, речь шла о крупной сумме денег, личных вещах или просто о нежелании подвергаться процедуре личного досмотра. Но сам факт того, что конфликт в Ардебиле стал предметом политических дискуссий, говорит о глубинной подоплёке — о борьбе между реформаторами и религиозными радикалами, которые ищут любой повод, чтобы подорвать позиции президента Пезешкиана».

В свою очередь, правительственные источники в Тегеране заявили, что «просионистские медиа» за рубежом пытаются использовать вымышленный скандал, чтобы дискредитировать успешный визит Фарзане Садег в Баку. Именно на этой встрече было согласовано ускорение строительства транспортного коридора «Север–Юг», который, по расчётам Тегерана, может приносить Исламской Республике ежегодно до 40 миллионов тонн транзитных грузов и миллиарды долларов доходов. В официальном заявлении содержится призыв к СМИ «не поддаваться на провокации» и доверять только проверенным источникам.

Что именно находилось в сумке министра, вероятно, так и останется тайной. Однако перспектива отставки Фарзане Садег, по оценкам экспертов, крайне низка — ведь все министры утверждены лично верховным лидером Али Хаменеи. А идти против решения рахбара, который, согласно иранской политической доктрине, не может ошибаться в кадровых назначениях, в Тегеране никто не решится.

