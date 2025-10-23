Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие

На предприятии в Копейске под Челябинском произошел взрыв, сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.

По информации очевидцев, взрыв прогремел в районе завода «Пластмасс», где производят оружие и боеприпасы, пишет Astra. После происшествия на предприятии объявили угрозу атаки беспилотника, однако, по словам губернатора, «версия прилета БПЛА не подтверждается».

Территория завода оцеплена, на месте работают экстренные службы и следователи. Причины взрыва выясняются.