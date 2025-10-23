USD 1.7000
EUR 1.9737
RUB 2.0885
Подписаться на уведомления
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Новость дня
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие

видео
00:25 1415

На предприятии в Копейске под Челябинском произошел взрыв, сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.

По информации очевидцев, взрыв прогремел в районе завода «Пластмасс», где производят оружие и боеприпасы, пишет Astra. После происшествия на предприятии объявили угрозу атаки беспилотника, однако, по словам губернатора, «версия прилета БПЛА не подтверждается».

Территория завода оцеплена, на месте работают экстренные службы и следователи. Причины взрыва выясняются.

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште обновлено 01:49
01:49 831
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ обновлено 01:08
01:08 1744
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 2376
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4961
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие видео
00:25 1416
«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 2441
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3322
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины обновлено 00:45
00:45 2827
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 2631
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 5796
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1397

ЭТО ВАЖНО

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште обновлено 01:49
01:49 831
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ обновлено 01:08
01:08 1744
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 2376
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4961
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие видео
00:25 1416
«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 2441
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3322
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины обновлено 00:45
00:45 2827
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 2631
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 5796
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться