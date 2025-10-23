Трамп свергает «Ось зла»

Америка вновь возвращается к силовой дипломатии — на сей раз в Западном полушарии. Под руководством советника президента Трампа по национальной безопасности Марко Рубио США разворачивают беспрецедентную кампанию против Николаса Мадуро, президента Венесуэлы и давнего союзника Ирана. Начавшись как операция против наркокартелей, эта инициатива постепенно превратилась в инструмент системного давления на Каракас, в котором соединились экономические, военные и идеологические цели. Официально кампания подается как попытка пресечь наркотрафик в США. Однако за риторикой борьбы с «наркотерроризмом» скрывается стратегический расчет: устранение Мадуро лишит Тегеран одного из последних его опорных пунктов в Латинской Америке. На фоне ослабления иранского влияния на Ближнем Востоке такой удар станет логическим продолжением линии Трампа на демонтаж «оси сопротивления» — от Бейрута до Каракаса.

В регионе Латинской Америки действительно происходят тектонические изменения. Победа Родриго Паса на выборах в Боливии и восстановление после двадцатилетнего перерыва дипломатических отношений этой страны с Израилем символизируют новую политическую конфигурацию. Постепенно Южная Америка выходит из орбиты «левого интернационала», а предстоящие парламентские выборы в Чили и Колумбии могут окончательно закрепить этот разворот. По оценке экспертов, давление на Мадуро — это «очень плохая новость для Тегерана». Потеря Венесуэлы ослабит позиции Ирана не только в политическом, но и в разведывательном измерении: через Каракас и его региональных сателлитов иранские структуры годами выстраивали нелегальные маршруты поставок, финансовых операций и влияния. На оперативном уровне американская стратегия выглядит как демонстрация силы. В небе над Карибским бассейном уже патрулируют стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. По данным газеты The Wall Street Journal, их задача — не только разведка, но и сигнал Каракасу о том, что у Вашингтона есть все инструменты для силового решения.

Вдоль побережья Венесуэлы развернуты восемь кораблей ВМС США, ударная подводная лодка, истребители F-35B, разведывательные самолеты P-8 Poseidon и беспилотники MQ-9 Reaper. В операции задействованы силы специального назначения, включая знаменитый 160-й авиаполк «Ночные охотники». В ответ Каракас объявил мобилизацию ополченцев и переброску армейских подразделений. Но, как отмечают наблюдатели, эти шаги носят, скорее, символический характер — уж слишком очевидно несоответствие военных ресурсов. Внутренняя экономика Венесуэлы обрушена, вооруженные силы раздроблены, а зависимость Мадуро от иранских и российских военных советников делает президента Венесуэлы все более и более уязвимым. Политическое крыло операции курирует Марко Рубио — один из самых последовательных критиков Мадуро, для которого данная кампания стала кульминацией десятилетней борьбы против социалистического режима. В тандеме с уроженкой Флориды, генеральным прокурором США Памелой Бонди он превратил борьбу с Каракасом в персональный проект. Бонди объявила награду за голову Мадуро в размере 50 миллионов долларов, назвав его «наркотеррористом, скрывающимся от американского правосудия». В свою очередь Рубио называет Мадуро «раковой опухолью Западного полушария» и «угрозой цивилизованному миру».

Президент Трамп, который в годы первой каденции в Белом доме безуспешно пытался добиться отставки Мадуро, теперь видит в этой операции возможность сразу нескольких побед: внешнеполитической — как демонстрации американской силы после Ближнего Востока; экономической — с учетом колоссальных нефтяных запасов Венесуэлы; и внутреннеполитической — как успех в борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Символично, что лицом этой стратегии стал именно Марко Рубио — политик кубинского происхождения. Для Трампа он воплощает «новую антисоциалистическую Америку», говорящую с Латинской Америкой языком силы, а не политического компромисса. Не случайно сенатор Мария Салазар, также представляющая Флориду, сказала: «Президент Трамп доверяет ему, потому что знает — Рубио действительно понимает, что такое рак социализма и почему его нужно вырезать». Сам Мадуро реагирует на давление в привычной манере, обвиняя США в заговоре. Он называет Рубио «военачальником» и предупреждает Трампа, что «тот рискует обагрить руки кровью». Но в риторике Каракаса все отчетливее слышны нотки отчаяния. В стране нарастает социальное недовольство, военная элита деморализована, а попытки играть на иранской и российской поддержке выглядят малоубедительно.