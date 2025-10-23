USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Трамп свергает «Ось зла»

Адам Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
00:26

Америка вновь возвращается к силовой дипломатии — на сей раз в Западном полушарии. Под руководством советника президента Трампа по национальной безопасности Марко Рубио США разворачивают беспрецедентную кампанию против Николаса Мадуро, президента Венесуэлы и давнего союзника Ирана. Начавшись как операция против наркокартелей, эта инициатива постепенно превратилась в инструмент системного давления на Каракас, в котором соединились экономические, военные и идеологические цели.

Официально кампания подается как попытка пресечь наркотрафик в США. Однако за риторикой борьбы с «наркотерроризмом» скрывается стратегический расчет: устранение Мадуро лишит Тегеран одного из последних его опорных пунктов в Латинской Америке. На фоне ослабления иранского влияния на Ближнем Востоке такой удар станет логическим продолжением линии Трампа на демонтаж «оси сопротивления» — от Бейрута до Каракаса.

Устранение Мадуро лишит Тегеран одного из последних его опорных пунктов в Латинской Америке

В регионе Латинской Америки действительно происходят тектонические изменения. Победа Родриго Паса на выборах в Боливии и восстановление после двадцатилетнего перерыва дипломатических отношений этой страны с Израилем символизируют новую политическую конфигурацию. Постепенно Южная Америка выходит из орбиты «левого интернационала», а предстоящие парламентские выборы в Чили и Колумбии могут окончательно закрепить этот разворот.

По оценке экспертов, давление на Мадуро — это «очень плохая новость для Тегерана». Потеря Венесуэлы ослабит позиции Ирана не только в политическом, но и в разведывательном измерении: через Каракас и его региональных сателлитов иранские структуры годами выстраивали нелегальные маршруты поставок, финансовых операций и влияния.

На оперативном уровне американская стратегия выглядит как демонстрация силы. В небе над Карибским бассейном уже патрулируют стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. По данным газеты The Wall Street Journal, их задача — не только разведка, но и сигнал Каракасу о том, что у Вашингтона есть все инструменты для силового решения.

Дипломатия уступает место прямым действиям, а параметры геополитики измеряется дальностью полетов стратегических бомбардировщиков B-52

Вдоль побережья Венесуэлы развернуты восемь кораблей ВМС США, ударная подводная лодка, истребители F-35B, разведывательные самолеты P-8 Poseidon и беспилотники MQ-9 Reaper. В операции задействованы силы специального назначения, включая знаменитый 160-й авиаполк «Ночные охотники».

В ответ Каракас объявил мобилизацию ополченцев и переброску армейских подразделений. Но, как отмечают наблюдатели, эти шаги носят, скорее, символический характер — уж слишком очевидно несоответствие военных ресурсов. Внутренняя экономика Венесуэлы обрушена, вооруженные силы раздроблены, а зависимость Мадуро от иранских и российских военных советников делает президента Венесуэлы все более и более уязвимым.

Политическое крыло операции курирует Марко Рубио — один из самых последовательных критиков Мадуро, для которого данная кампания стала кульминацией десятилетней борьбы против социалистического режима. В тандеме с уроженкой Флориды, генеральным прокурором США Памелой Бонди он превратил борьбу с Каракасом в персональный проект. Бонди объявила награду за голову Мадуро в размере 50 миллионов долларов, назвав его «наркотеррористом, скрывающимся от американского правосудия». В свою очередь Рубио называет Мадуро «раковой опухолью Западного полушария» и «угрозой цивилизованному миру».

Трамп возложил на Рубио политическую часть спецоперации

Президент Трамп, который в годы первой каденции в Белом доме безуспешно пытался добиться отставки Мадуро, теперь видит в этой операции возможность сразу нескольких побед: внешнеполитической — как демонстрации американской силы после Ближнего Востока; экономической — с учетом колоссальных нефтяных запасов Венесуэлы; и внутреннеполитической — как успех в борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Символично, что лицом этой стратегии стал именно Марко Рубио — политик кубинского происхождения. Для Трампа он воплощает «новую антисоциалистическую Америку», говорящую с Латинской Америкой языком силы, а не политического компромисса. Не случайно сенатор Мария Салазар, также представляющая Флориду, сказала:

«Президент Трамп доверяет ему, потому что знает — Рубио действительно понимает, что такое рак социализма и почему его нужно вырезать».

Сам Мадуро реагирует на давление в привычной манере, обвиняя США в заговоре. Он называет Рубио «военачальником» и предупреждает Трампа, что «тот рискует обагрить руки кровью». Но в риторике Каракаса все отчетливее слышны нотки отчаяния. В стране нарастает социальное недовольство, военная элита деморализована, а попытки играть на иранской и российской поддержке выглядят малоубедительно.

Для Трампа Рубио воплощает «новую антисоциалистическую Америку», говорящую с Латинской Америкой языком силы, а не политического компромисса

На фоне этих событий американская стратегия выглядит продуманной и последовательной. Удары по иранской оси наносятся сразу на нескольких фронтах — от ликвидации командиров «Хезболлы» на Ближнем Востоке до ослабления венесуэльского звена в Латинской Америке. И хотя прямое военное вторжение в Венесуэлу пока не планируется, демонстрация силы по-прежнему остается проверенным стратегическим приемом.

Трамп строит свою внешнюю политику как серию точечных шоков — быстрых, визуально мощных, но при этом тщательно просчитанных. Если операция против Мадуро завершится падением президента Венесуэлы, это станет не просто локальной победой Трампа, а началом новой архитектуры влияния США в Западном полушарии. Для Тегерана же это будет сигналом: даже за тысячи километров от Персидского залива противники исламской республики способны разрушить последний оплот ее оси.

Мир, возможно, стоит на пороге нового этапа глобального противостояния — не холодной войны, но управляемой турбулентности, в которой дипломатия уступает место прямым действиям, а параметры геополитики измеряется дальностью полетов стратегических бомбардировщиков B-52.

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 5924
Секретные операции ЦРУ. К чему это? наша корреспонденция; все еще актуально
16 октября 2025, 23:18 4588
США начинают войну главная тема
3 октября 2025, 15:15 9422
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште обновлено 01:49
01:49 834
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ обновлено 01:08
01:08 1744
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 2378
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 4962
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие видео
00:25 1416
«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 2442
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3322
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины обновлено 00:45
00:45 2829
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 2631
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 5797
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1398

