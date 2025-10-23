USD 1.7000
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

обновлено 01:49
01:49 836

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Об этом он заявил во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мы не добрались бы до нужного результата. Поэтому я отменил ее. Но встреча состоится в будущем», — сказал Трамп.

Он отметил, что его разговоры с Путиным всегда проходят «хорошо, но не приводят к конкретным результатам». По словам Трампа, «Путин хочет получить все целиком, а не по частям», и в настоящий момент «не готов к переговорам».

Американский президент также выразил надежду, что «Путин станет разумным, и Зеленский, надеюсь, тоже», добавив: «Для переговоров нужны двое».

Трамп заявил, что Россия и Украина должны зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия. Он также упомянул, что США обладают наибольшим ядерным арсеналом в мире, за ними следуют Россия и Китай, однако через 4–5 лет Китай «сравняется» с ними по мощи.

Комментируя санкции против России, Трамп отметил: «Я чувствовал, что пришло время. Мы долго ждали».

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся 20 октября.

