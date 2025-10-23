США объяснили, почему не передадут Украине ракеты Tomahawk

USD 1.7000
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются сами запускать ракеты Tomahawk по России, а на подготовку украинских военных к их применению ушло бы от полугода до года.

"Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают, заключается в том, что на обучение их использованию уходит минимум шесть месяцев, обычно год. Они очень сложны, поэтому единственный способ запустить Tomahawk - это если бы мы запустили его сами, а мы этого делать не собираемся", - сказал Трамп 22 октября журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он подчеркнул, что обучение работе с этими ракетами требует годы интенсивной подготовки. "Мы знаем, как ими пользоваться, и мы не собираемся обучать других людей, это было бы слишком отдаленное будущее", - добавил президент.

