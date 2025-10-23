Ночная атака дронов на Киев

Поздно вечером 22 октября армия России нанесла удар по Киеву беспилотниками. По данным городской администрации, обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, включая детский сад. Обломки упали на крышу жилого дома и рядом с другим зданием. Повреждены также пять автомобилей.

В Оболонском районе фрагмент беспилотника повредил жилое здание, а в Деснянском пострадал многоквартирный дом.

По предварительной информации, пострадавших и возгораний нет. На местах работают экстренные службы, данные о разрушениях уточняются.