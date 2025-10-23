Лига чемпионов: «Карабах» на 13-м месте, а его соперники проиграли 1:5

После 3-го тура Лиги чемпионов «Карабах» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
В среду, помимо матча «Атлетик» - «Карабах» (3:1), состоялись еще восемь встреч. Интересно, что в двух матчах друг с другом играли четыре будущих соперника чемпиона Азербайджана. «Челси», с которым «Карабах» сыграет дома уже в следующем туре (5 ноября), в Лондоне разгромил «Аякс» - 5:1. А франкфуртский «Айнтрахт» с таким же счетом проиграл в родных стенах «Ливерпулю».
Результаты других игр среды:
«Галатасарай» (Турция) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1
«Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:0
«Аталанта» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 0:0
«Бавария» (Германия) - «Брюгге» (Бельгия) - 4:0
«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 1:0
«Спортинг» (Португалия) - «Марсель» (Франция) - 2:1.
После 3 туров стопроцентный результат - 9 очков - демонстрируют пять команд: «ПСЖ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ