Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана

Лига чемпионов: «Карабах» на 13-м месте, а его соперники проиграли 1:5

Отдел спорта
02:28 537

После 3-го тура Лиги чемпионов «Карабах» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

В среду, помимо матча «Атлетик» - «Карабах» (3:1), состоялись еще восемь встреч. Интересно, что в двух матчах друг с другом играли четыре будущих соперника чемпиона Азербайджана. «Челси», с которым «Карабах» сыграет дома уже в следующем туре (5 ноября), в Лондоне разгромил «Аякс» - 5:1. А франкфуртский «Айнтрахт» с таким же счетом проиграл в родных стенах «Ливерпулю».

Результаты других игр среды:

«Галатасарай» (Турция) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1

«Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:0

«Аталанта» (Италия) - «Славия» (Чехия) - 0:0

«Бавария» (Германия) - «Брюгге» (Бельгия) - 4:0

«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 1:0

«Спортинг» (Португалия) - «Марсель» (Франция) - 2:1.

После 3 туров стопроцентный результат - 9 очков - демонстрируют пять команд: «ПСЖ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште обновлено 01:49
01:49 1696
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ
США объявили о крупнейшем санкционном пакете против РФ обновлено 01:08
01:08 2529
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку? главный вопрос
00:02 3161
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада»
Сенсационное интервью экс-главы «Моссада» наш комментарий
22 октября 2025, 20:58 5294
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие
Мощный взрыв на военном заводе под Челябинском: есть погибшие видео
00:25 1886
«Потемкинские деревни» в центре Баку
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 2920
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию
Израильские поставки + американское присутствие + европейская инфраструктура = попытка сжать Турцию наш комментарий
22 октября 2025, 19:36 3429
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины
Трамп о дальнобойных ракетах для Украины обновлено 00:45
00:45 3387
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
Гурбан Гурбанов о поражении «Карабаха» от «Атлетика»
22 октября 2025, 23:32 3135
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева главная тема
22 октября 2025, 21:14 6214
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
Европейская инновационная платформа Tenity начинает работу в Азербайджане
22 октября 2025, 19:10 1458

