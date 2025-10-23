USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

«Идеальный истребитель» для Украины: не F-16 и Mirage

ОБНОВЛЕНО 12:08
12:08 1846

Истребители Gripen для Украины могут закупить за счет репараций с России. Швеция допускает использования части репарационного «кредита» Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью каналу SVT, сообщает РБК-Украины.

По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон
* * * 10:52
 
Украина сделала важный шаг к усилению своих Воздушных сил - в среду Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E. Это может стать одним из самых масштабных соглашений в сфере обороны за все время войны, пишет Business Insider.

Gripen, созданный компанией Saab, считается идеальным самолетом для Украины, ведь спроектирован именно для противодействия российской армии. Он способен взлетать даже с поврежденных или полевых полос, требует минимального обслуживания и имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы, что помогает выживать в насыщенном угрозами небе. «Gripen чуть больше специально создан для нужд Украины», - отметил Майкл Бонерт из RAND Corporation.

По мнению экспертов, этот самолет лучше приспособлен к условиям современной войны, чем американские F-16 или французские Mirage, ведь его концепция - действовать даже после ударов по аэродромам. Gripen может работать с гражданских дорог, что делает его почти неуязвимым к российским атакам по инфраструктуре.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Стокгольм готов рассмотреть запрос Украины на 100-150 самолетов. «Швеция поддерживает и хочет внести свой вклад в создание сильных и современных украинских воздушных сил», - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые Gripen могут прибыть уже в следующем году.

Стоимость одного самолета Gripen оценивается почти в 85 млн долларов, поэтому финансирование программы еще согласовывается.

Пашинян вновь о жесте Алиева
Пашинян вновь о жесте Алиева
12:36 324
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
Невероятное достижение футболиста «Карабаха»! Третий гол в еврокубках на 1-й минуте
12:32 321
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
Ильхам Алиев поздравляет Орбана
12:25 360
Куликов вместо Агаларова
Куликов вместо Агаларова
12:02 1320
Минздрав объявил: Это фейк
Минздрав объявил: Это фейк
11:50 1236
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
Российский удар по Киеву: горели дома, есть пострадавшие, разрушения
11:30 2736
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
Алиев с Токаевым диктует новую логику евразийства
10:08 1260
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
Что было в сумке министра после возвращения из Баку?
00:02 9834
19-й пакет санкций против России
19-й пакет санкций против России
11:05 1127
Вашингтон зовет арабов в Газу
Вашингтон зовет арабов в Газу
12:37 1165
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
Только один человек может повлиять на Путина. Но захочет ли он?
10:31 2632

