«Идеальный истребитель» для Украины: не F-16 и Mirage

Истребители Gripen для Украины могут закупить за счет репараций с России. Швеция допускает использования части репарационного «кредита» Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью каналу SVT, сообщает РБК-Украины.
По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.
Gripen, созданный компанией Saab, считается идеальным самолетом для Украины, ведь спроектирован именно для противодействия российской армии. Он способен взлетать даже с поврежденных или полевых полос, требует минимального обслуживания и имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы, что помогает выживать в насыщенном угрозами небе. «Gripen чуть больше специально создан для нужд Украины», - отметил Майкл Бонерт из RAND Corporation.
По мнению экспертов, этот самолет лучше приспособлен к условиям современной войны, чем американские F-16 или французские Mirage, ведь его концепция - действовать даже после ударов по аэродромам. Gripen может работать с гражданских дорог, что делает его почти неуязвимым к российским атакам по инфраструктуре.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Стокгольм готов рассмотреть запрос Украины на 100-150 самолетов. «Швеция поддерживает и хочет внести свой вклад в создание сильных и современных украинских воздушных сил», - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые Gripen могут прибыть уже в следующем году.
Стоимость одного самолета Gripen оценивается почти в 85 млн долларов, поэтому финансирование программы еще согласовывается.