«Идеальный истребитель» для Украины: не F-16 и Mirage

Истребители Gripen для Украины могут закупить за счет репараций с России. Швеция допускает использования части репарационного «кредита» Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью каналу SVT, сообщает РБК-Украины. По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.

* * * 10:52 Украина сделала важный шаг к усилению своих Воздушных сил - в среду Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E. Это может стать одним из самых масштабных соглашений в сфере обороны за все время войны, пишет Business Insider. Gripen, созданный компанией Saab, считается идеальным самолетом для Украины, ведь спроектирован именно для противодействия российской армии. Он способен взлетать даже с поврежденных или полевых полос, требует минимального обслуживания и имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы, что помогает выживать в насыщенном угрозами небе. «Gripen чуть больше специально создан для нужд Украины», - отметил Майкл Бонерт из RAND Corporation.