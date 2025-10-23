Вашингтон зовет арабов в Газу

Соединенные Штаты прилагают усилия для как можно более скорого получения от арабских стран финансовой, военной и дипломатической поддержки проекта создания международных стабилизационных сил в секторе Газа в рамках мирного плана по урегулированию конфликта в анклаве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным портала, США планируют развернуть полноценный международный контингент в секторе Газа в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, Вашингтон активизировал переговоры с государствами Персидского залива по созданию «совета мира» для Газы, который возьмет на себя координацию сбора средств на экономическое восстановление палестинского анклава и контроль над процессом реконструкции.

Собеседник Axios подчеркнул, что в рамках этих усилий на этой неделе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты были направлены спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер для проведения переговоров.

Тем временем ливанская газета «Аль-Акбар» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Катар, Турция и Египет возражают против назначения бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра главой международного органа, который будет создан в перспективе в секторе Газа.

Согласно данным издания, палестинские группировки провели переговоры в Каире относительно второго этапа соглашения о прекращении огня, в ходе них Катар, Турция и Египет выступили против назначения Блэра. Они попытаются убедить администрацию Трампа отменить это решение, говорится в информации газеты.