Историческое решение Ильхама Алиева
Вашингтон зовет арабов в Газу

Вашингтон зовет арабов в Газу

обновлено 12:37
12:37 1166

Соединенные Штаты прилагают усилия для как можно более скорого получения от арабских стран финансовой, военной и дипломатической поддержки проекта создания международных стабилизационных сил в секторе Газа в рамках мирного плана по урегулированию конфликта в анклаве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По данным портала, США планируют развернуть полноценный международный контингент в секторе Газа в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, Вашингтон активизировал переговоры с государствами Персидского залива по созданию «совета мира» для Газы, который возьмет на себя координацию сбора средств на экономическое восстановление палестинского анклава и контроль над процессом реконструкции.

Собеседник Axios подчеркнул, что в рамках этих усилий на этой неделе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты были направлены спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер для проведения переговоров.

Тем временем ливанская газета «Аль-Акбар» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Катар, Турция и Египет возражают против назначения бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра главой международного органа, который будет создан в перспективе в секторе Газа.

Согласно данным издания, палестинские группировки провели переговоры в Каире относительно второго этапа соглашения о прекращении огня, в ходе них Катар, Турция и Египет выступили против назначения Блэра. Они попытаются убедить администрацию Трампа отменить это решение, говорится в информации газеты.

*** 10:55

Власти Египта готовы принять участие в формировании международных стабилизационных сил для обеспечения мира в секторе Газа лишь при условии, что их возглавят США. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили причины, по которым власти Египта пересмотрели позицию относительно того, кто должен возглавить международный контингент. По их мнению, участие США в качестве руководящей стороны придаст стабилизационным силам больший авторитет и обеспечит безопасность остальных участников миссии. Источники отметили, что Каир хочет, чтобы его войска «обеспечивали безопасность и поддерживали стабильность в Газе, а не боролись с вооруженными группировками». В материале также говорится, что Египет настаивает на включении в миссию Турции, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против присутствия турецких военных в Газе.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Египет может возглавить международный воинский контингент, который планируется направить в сектор Газа. По данным издания, участие в формировании стабилизационных сил также рассматривают Азербайджан, Индонезия и Турция, однако официального подтверждения их намерений пока не поступало. Источники The Guardian отмечали, что США заинтересованы в том, чтобы размещенные в анклаве подразделения имели статус, аналогичный международным силам на Гаити, занимающимся борьбой с организованной преступностью. При этом Вашингтон выступает против придания контингенту формального статуса миссии ООН. Глава МИД Египта, в свою очередь, призвал Совбез ООН принять резолюцию, закрепляющую создание таких стабилизационных сил.

Как уточняла газета The National, численность контингента может составить не менее 4 тыс. военнослужащих. Они не будут оснащены тяжелым вооружением, а их мандат будет приближен к полномочиям миротворческих миссий. Предполагается, что силы займутся развертыванием полевых госпиталей, восстановлением критически важной инфраструктуры и проведением поисково-спасательных работ совместно с тремя тысячами местных волонтеров.

