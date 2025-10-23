Новые санкции Европы: досталось многим

В санкционные списки Евросоюза в связи с «содействием российскому военно-промышленному комплексу» внесены 45 новых организаций, 17 из которых расположены в третьих странах. Как сообщает пресс-служба ЕС, 12 организаций находятся в Китае (включая Гонконг), три — в Индии, две — в Таиланде.

В ЕС объяснили включение этих организаций в списки их содействием обходу экспортных ограничений на станки с числовым программным управлением (ЧПУ), микроэлектронику, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие передовые технологии. На предприятия будут наложены «более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, а также товаров, которые в целом могут способствовать технологическому совершенствованию оборонного сектора России», — сообщили в пресс-службе.

Евросоюз также расширил список компонентов, на которые распространяется запрет на экспорт. В него попадают ключевые электронные компоненты, дальномеры, дополнительные химические вещества, используемые при изготовлении ракетного топлива. Список пополнили металлы, оксиды и сплавы, используемые при производстве военных систем.

В рамках 19-го пакета санкций против России ЕС распространил ограничения на восемь банков и фининститутов из третьих стран. Под санкции подпали: криптовалютная платформа Payeer, банк Кыргызстана CJSB JSCB Tolubay, Банк Казахстана OJSC Eurasian Savings Bank, банки Таджикистана CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank и OJSC Commerce Bank of Tajikistan, гонконгский трейдер Blackford Corporation Limited и эмиратская компания Fuel and Oil Dynamics FZE. Помимо этого ограничения распространили на белорусские Альфа-банк и Сбербанк, «БелВЭБ» и Белгазпромбанк.

Санкции затронут и российских дипломатов: их обяжут заранее информировать руководство стран пребывания о своих поездках. Путешествуя по Шенгенской зоне за пределами страны своей аккредитации, российские дипломаты будут обязаны заранее информировать об этом соответствующее государство-член ЕС. Кроме того, государства-члены ЕС могут требовать от российских дипломатов получения разрешений на въезд на свою территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.

Ограничительные меры введены и в отношении физических лиц, в том числе главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, помощника зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Олега Осипова и ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Никиты Анисимова.

Среди попавших под санкции также генерал-лейтенант Корейской народной армии Чха Ён Бом за роль в командовании контингентом войск КНДР, который участвовал в боевых действиях Курской области. Всего ЕС внес в санкционный список 21 человека и 41 организацию.

ЕС также уже начал работу над следующим, 20-м пакетом антироссийских санкций. Он должен включать меры против крупнейших российских энергетических компаний и третьих стран, помогающих России обходить санкции. Об этом говорится в заявлении эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, посвященном новому пакету ограничений.