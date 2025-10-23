Новые санкции Европы: досталось многим

В санкционные списки Евросоюза в связи с «содействием российскому военно-промышленному комплексу» внесены 45 новых организаций, 17 из которых расположены в третьих странах. Как сообщает пресс-служба ЕС, 12 организаций находятся в Китае (включая Гонконг), три — в Индии, две — в Таиланде.
В ЕС объяснили включение этих организаций в списки их содействием обходу экспортных ограничений на станки с числовым программным управлением (ЧПУ), микроэлектронику, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие передовые технологии. На предприятия будут наложены «более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, а также товаров, которые в целом могут способствовать технологическому совершенствованию оборонного сектора России», — сообщили в пресс-службе.
Евросоюз также расширил список компонентов, на которые распространяется запрет на экспорт. В него попадают ключевые электронные компоненты, дальномеры, дополнительные химические вещества, используемые при изготовлении ракетного топлива. Список пополнили металлы, оксиды и сплавы, используемые при производстве военных систем.
В рамках 19-го пакета санкций против России ЕС распространил ограничения на восемь банков и фининститутов из третьих стран. Под санкции подпали: криптовалютная платформа Payeer, банк Кыргызстана CJSB JSCB Tolubay, Банк Казахстана OJSC Eurasian Savings Bank, банки Таджикистана CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank и OJSC Commerce Bank of Tajikistan, гонконгский трейдер Blackford Corporation Limited и эмиратская компания Fuel and Oil Dynamics FZE. Помимо этого ограничения распространили на белорусские Альфа-банк и Сбербанк, «БелВЭБ» и Белгазпромбанк.
Санкции затронут и российских дипломатов: их обяжут заранее информировать руководство стран пребывания о своих поездках. Путешествуя по Шенгенской зоне за пределами страны своей аккредитации, российские дипломаты будут обязаны заранее информировать об этом соответствующее государство-член ЕС. Кроме того, государства-члены ЕС могут требовать от российских дипломатов получения разрешений на въезд на свою территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.
Ограничительные меры введены и в отношении физических лиц, в том числе главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, помощника зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Олега Осипова и ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Никиты Анисимова.
Среди попавших под санкции также генерал-лейтенант Корейской народной армии Чха Ён Бом за роль в командовании контингентом войск КНДР, который участвовал в боевых действиях Курской области. Всего ЕС внес в санкционный список 21 человека и 41 организацию.
ЕС также уже начал работу над следующим, 20-м пакетом антироссийских санкций. Он должен включать меры против крупнейших российских энергетических компаний и третьих стран, помогающих России обходить санкции. Об этом говорится в заявлении эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, посвященном новому пакету ограничений.
* * * 13:10
Санкции, вводимые Западом против Москвы, «не работают», сказала журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совпавшие по времени вводимые ограничения на российские нефтяные компании со стороны США и 19-й пакет санкций Евросоюза.
«Санкции, которые (ЕС) вводят против России, так как они их задумывали, не работают. Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь, работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны...» - сказала Захарова.
«Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС – даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред – так, как мы считаем более правильным и выгодным для нас. Реагировать будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов», – добавила Захарова.
Она также сказала, что Москва рассматривает введенные США санкции «как имеющие исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте».
«Но для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением.... Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», - уверяет Захарова.
* * * 11:05
Европейский союз принял девятнадцатый пакет санкций в отношении России, объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своем аккаунте в соцсети X.
Новые санкции, написала она, «направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китая помимо всего прочего». Также, сообщила Каллас, вводятся ограничения на передвижения российских дипломатов по странам ЕС, чтобы «противостоять попыткам дестабилизации». «Путину становится все труднее финансировать эту войну», — заявила глава европейской дипломатии.
«Сегодня хороший день для Европы и Украины», - указал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в заявлении, опубликованном перед саммитом ЕС в Брюсселе. По его словам, новые санкции «вводят новые и всеобъемлющие меры в отношении нефти, газа, теневого флота и финансового сектора России».
Как сообщает Reuters, 19-й пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Этот запрет будет поэтапным: через шесть месяцев он распространится на краткосрочные контракты, а с 1 января 2027 года — на долгосрочные контракты.
Решение Евросоюза принято спустя день после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых санкциях против российской нефтяной промышленности. Эти меры направлены на то, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну России против Украины.