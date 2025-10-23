Рубио раскритиковал израильский законопроект

Соединенные Штаты считают, что рассматриваемый в израильском Кнессете законопроект о расширении суверенитета на Западном берегу реки Иордан представляет прямую угрозу договоренностям о прекращении конфликта в секторе Газа. Об этом перед своей поездкой в Израиль заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Как сообщили агентство Reuters и портал Axios, Рубио в разговоре с журналистами подчеркнул готовность государств, не входящих в регион Ближнего Востока, принять участие в формировании международных стабилизационных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа. Кроме того, он осудил насильственные действия, совершенные сторонниками палестинского движения ХАМАС против своих оппонентов в анклаве.

Ранее пресс-служба израильского Кнессета сообщила, что парламент утвердил в первом чтении два законопроекта, предусматривающих распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству страны распространить суверенитет на Западный берег, за которую проголосовали 71 из 120 депутатов, против высказались 13.